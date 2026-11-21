Cité parmi les potentielles cibles du PSG pour remplacer Khvicha Kvaratskhelia cet hiver, Abde Ezzalzouli a peu de chances de rejoindre la capitale. L’international marocain souhaite rester au Betis Séville.

Confronté à la grave blessure de Khvicha Kvaratskhelia, victime d’une rupture des ligaments croisés et dont l’indisponibilité portera quasiment jusqu’à la fin de la saison, le Paris Saint-Germain ne s’interdit pas de recruter au mois de janvier. La signature d’un ailier est possible, à condition que Luis Enrique et Luis Campos trouvent un joueur qui coche toutes les cases. Plusieurs noms ont déjà filtré dans la presse, dont celui d’Abde Ezzalzouli. L’international marocain de 24 ans, sous contrat avec le Betis Séville jusqu’en juin 2029, réalise un bon début de saison en Andalousie avec 3 buts en 9 matchs de Liga

Il sort par ailleurs d’une saison pleine avec 15 buts et 13 passes décisives lors de l’exercice 2025-2026. Autant dire que pour le PSG, le profil du Marocain semblait idéal afin de compenser numériquement l’absence de Khvicha Kvaratskhelia. Néanmoins, le site Fichajes annonce que ce transfert a très peu de chances d’aboutir. Estimé à 60 millions d’euros par le Betis, Abde Ezzalzouli n’a pas envie de quitter le club espagnol, qu’il a rejoint en 2023 en provenance de Barcelone pour seulement 7 millions d’euros. En Andalousie, l’ailier marocain a trouvé un cadre qui lui correspond et un temps de jeu important, de quoi lui donner envie de poursuivre l’aventure au Betis.

Abde Ezzalzouli décline l'offre du PSG