PSG : Une cible à 60 ME refuse de signer à Paris
PSG•
Cité parmi les potentielles cibles du PSG pour remplacer Khvicha Kvaratskhelia cet hiver, Abde Ezzalzouli a peu de chances de rejoindre la capitale. L’international marocain souhaite rester au Betis Séville.
Confronté à la grave blessure de Khvicha Kvaratskhelia, victime d’une rupture des ligaments croisés et dont l’indisponibilité portera quasiment jusqu’à la fin de la saison, le Paris Saint-Germain ne s’interdit pas de recruter au mois de janvier. La signature d’un ailier est possible, à condition que Luis Enrique et Luis Campos trouvent un joueur qui coche toutes les cases. Plusieurs noms ont déjà filtré dans la presse, dont celui d’Abde Ezzalzouli. L’international marocain de 24 ans, sous contrat avec le Betis Séville jusqu’en juin 2029, réalise un bon début de saison en Andalousie avec 3 buts en 9 matchs de Liga.
Il sort par ailleurs d’une saison pleine avec 15 buts et 13 passes décisives lors de l’exercice 2025-2026. Autant dire que pour le PSG, le profil du Marocain semblait idéal afin de compenser numériquement l’absence de Khvicha Kvaratskhelia. Néanmoins, le site Fichajes annonce que ce transfert a très peu de chances d’aboutir. Estimé à 60 millions d’euros par le Betis, Abde Ezzalzouli n’a pas envie de quitter le club espagnol, qu’il a rejoint en 2023 en provenance de Barcelone pour seulement 7 millions d’euros. En Andalousie, l’ailier marocain a trouvé un cadre qui lui correspond et un temps de jeu important, de quoi lui donner envie de poursuivre l’aventure au Betis.
Abde Ezzalzouli décline l'offre du PSG
Abde Ezzalzouli a par ailleurs bien conscience que malgré la blessure de Kvaratskhelia, la concurrence sera féroce au Paris Saint-Germain avec la présence de joueurs tels que Godts, Mayulu, Torres, Dembélé ou encore Akliouche et Doué. Aucun intérêt donc de s’en aller du Betis Séville en cours de saison pour le champion d’Afrique, qui a pris la décision selon le média espagnol de rejeter l’approche du PSG. Reste maintenant à voir si le double champion d’Europe en titre s’activera pour trouver d’autres pistes potentielles, ou si Paris fera le choix de ne pas recruter cet hiver au mercato.
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C'est à dire Tu as du mal a comprendre l'humour ballon "dort" du verbe dormir et oui c'est volontaire cette aurtographiage, au lieu de ballon d'or.......un joueur de cet age doit penser à sa reconversion Bon je comprend le niveau des supportes de ce club est tellement bas......ils sont en partie excusable il reflète le niveau de leur club...........très faible
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Et pourtant gorge profonde des Marseillais pour la racaille Benatia et le cocaïnomane Longoria... Pas faute de vous avoir prévenu !
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