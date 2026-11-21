Du haut de ses 34 ans, Jonathan Clauss n’a pas fait une croix sur son avenir en équipe de France. Le Niçois rêve de faire craquer Zinedine Zidane, réticent pour le moment à l’idée d’appeler des joueurs trop âgés.

Les trentenaires n’ont pas la cote aux yeux de Zinedine Zidane. En l’espace de deux rassemblements, le nouveau sélectionneur de l’équipe de France n’a appelé que deux joueurs de plus de 30 ans : Mike Maignan et Adrien Rabiot. Un choix fort de la part de l’ancien entraîneur du Real Madrid, qui n’a pas jugé utile de faire appel à des éléments expérimentés. Lucas Hernandez revenait pourtant en forme avec le PSG et postulait lors de la liste du mois de novembre.

Clauss rêve encore des Bleus

Sur le côté droit, les absences de Jules Koundé et de Pierre Kalulu auraient pu aussi profiter à Jonathan Clauss. Le Niçois (14 sélections en Bleus) est en grande forme avec 3 buts et 2 passes décisives cette saison. A 34 ans, a-t-il encore une chance d’être appelé par Zinedine Zidane ? Le natif de Strasbourg y croit en tout cas dur comme fer comme il l’a fait savoir au micro de Ligue1+.

« J’essaie, j’y crois toujours. Pourquoi j’arrêterais d’y croire ? Je n’ai pas de raison d’arrêter d’y croire. A moi de continuer d’être bon. Si la chance se présente tant mieux et si elle ne se représente plus, je ferais toujours tout pour y parvenir. Je pourrais rendre service, j’aimerais rendre service en tout cas » a glissé l’ancien latéral droit du RC Lens et de l’Olympique de Marseille, qui réalise un début de saison très qualitatif sous les ordres d’Olivier Pantaloni à l’OGC Nice.

Au point de convaincre Zinedine Zidane de faire une entorse à sa philosophie en appelant un joueur de 34 ans ? Lors de la dernière trêve, le champion du monde 1998 a en tout cas privilégié les options Malo Gusto (23 ans) et Saël Kumbedi (21 ans). Reste à voir si les choix de novembre seront également ceux du mois de mars, avec un quart de finale aller-retour contre l’Espagne à disputer en Ligue des Nations.