EdF : Ce « vieux » qui rêve de faire craquer Zidane
Clauss rêve encore des Bleus
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Ben non l arbitre ne siffle pas en premiere intention, ce n est qu apres intervention de la VAR et visionnage qu il accorde le peno donc non on ne peut dire que c est de l interprétation...
Ouin Ouin dit le Zinzin … 😂🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦
Vala vala 🤩🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦
A clemlegone même décision prise contre Lyon face à Lille serais-tu du même avis?
Var ou pas, l'arbitrage ne sera JAMAIS complètement neutre ! Ils peuvent intervenir de leur plein gré selon telle ou telle équipe, donc au contraire cela permet d'interpréter comme ils veulent !! 🙄☺️
Ligue 1
Saison régulière
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|26
|11
|8
|2
|1
|25
|12
|13
|21
|10
|6
|3
|1
|14
|7
|7
|20
|10
|6
|2
|2
|17
|10
|7
|18
|10
|6
|0
|4
|22
|14
|8
|17
|10
|5
|2
|3
|15
|9
|6
|17
|11
|5
|2
|4
|17
|15
|2
|16
|10
|4
|4
|2
|13
|11
|2
|16
|10
|5
|1
|4
|21
|21
|0
|15
|10
|4
|3
|3
|18
|12
|6
|15
|10
|4
|3
|3
|9
|8
|1
|13
|10
|4
|1
|5
|17
|15
|2
|13
|10
|3
|4
|3
|15
|14
|1
|11
|11
|3
|2
|6
|10
|18
|-8
|10
|10
|3
|1
|6
|18
|22
|-4
|10
|10
|3
|1
|6
|13
|24
|-11
|8
|10
|1
|5
|4
|12
|19
|-7
|8
|10
|2
|2
|6
|9
|19
|-10
|2
|11
|0
|2
|9
|10
|25
|-15