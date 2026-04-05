Quatre mois après, Paul Pogba revient pour affronter l’OM

C’est suffisamment rare pour être souligné, mais Paul Pogba est dans le groupe de l’AS Monaco pour le match de ce dimanche soir face à l’OM.

Le club de la Principauté a confirmé la présence du champion du monde, lui qui avait joué en match amical pendant la trêve internationale. Sa dernière apparition avec les pros remonte au 5 décembre, soit il y a quatre mois jour pour jour. Ensuite, il s’est plaint de douleurs physiques, d’un problème au mollet et a eu du mal à revenir en forme à l’entrainement. Si La Pioche a très peu de chances d’être titulaire, il pourrait toutefois faire une apparition remarquée sur la pelouse de Louis-II dans un match décisif pour le podium.