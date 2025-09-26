Pogba ou pas, Monaco pense à un joker

Y'a un sacré paquer d'équipe qui vont perdre la bas. D'ailleurs il me semble qu'ils étaient invaincu chez eux depuis 1 an. On va voir ce que vont faire les autres quand ils se rendront chez eux parceque ca parle beaucoup, du moins pleure sur la victoire de l'OM...
Gouiri a manqué l'immanquable alors qu'il aurait pu faire un doublé en première période. Strasbourg a eu chaud. 🤓
0 comme le nombre de finales de C1 de Lyon. D'ailleurs de coupe d'Europe tout court...
L'argument de ceux qui aime s'auto-persuader. C'est pratique de toujours trouver une circonstances atténuante pour rabaisser une victoire de l'OM. Parcontre quand c'est contre l'Atalanta et que ca passe des 4 - 0 avec les mêmes absents que contre l'OM, ca jacte et caquette beaucoup en faisant les marioles. Ca t'arrive d'être objectif dans ta vie en mettant de côté ton clubisme ?
Qu'est-ce que tu dois être bien dégouté ce soir tellement t'étais sûr de toi que l'OM allait perdre... La frustration doit être immense, ca doit brûler à l'intérieur je compatis...
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|12
|5
|4
|0
|1
|6
|13
|7
|12
|5
|4
|0
|1
|6
|10
|4
|12
|5
|4
|0
|1
|4
|7
|3
|12
|6
|4
|0
|2
|7
|12
|5
|12
|6
|4
|0
|2
|2
|9
|7
|10
|5
|3
|1
|1
|5
|13
|8
|9
|5
|3
|0
|2
|3
|8
|5
|8
|5
|2
|2
|1
|-1
|7
|8
|6
|5
|2
|0
|3
|-2
|7
|9
|6
|5
|2
|0
|3
|-2
|4
|6
|6
|5
|2
|0
|3
|-3
|9
|12
|6
|5
|2
|0
|3
|-3
|6
|9
|5
|5
|1
|2
|2
|-1
|3
|4
|4
|5
|1
|1
|3
|-2
|9
|11
|4
|5
|1
|1
|3
|-2
|6
|8
|4
|5
|1
|1
|3
|-2
|3
|5
|4
|5
|1
|1
|3
|-7
|6
|13
|1
|5
|0
|1
|4
|-8
|5
|13
