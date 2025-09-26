Pogba ou pas, Monaco pense à un joker

Leader du classement de Ligue 1, l'AS Monaco doit composer sans Denis Zakaria, absent plusieurs mois, tandis que Paul Pogba doit reprendre sans que l'on connaisse la date précise du retour du champion du monde 2018. Le club de la Principauté pourrait recruter rapidement un milieu de terrain.

Aussi surprenant que cela puisse paraître, même si l'équipe d'Adi Hütter ne pratique pas un football flamboyant, elle est en tête du classement de la Ligue après la défaite du PSG à Marseille. Pourtant, l'AS Monaco doit composer avec un effectif qui a connu un premier énorme coup dur avec la blessure longue durée de Denis Zakaria. Le milieu international suisse et capitaine de l'ASM est blessé aux adducteurs et sera absent plusieurs mois, au point même que le club a décidé de le remplacer par Krépin Diatta dans sa liste pour la Ligue des champions. Et dans ce secteur de jeu, l'équipe de la Principauté attend toujours que Paul Pogba puisse reprendre la compétition. Un come-back de la Pioche de plus en plus imminent, mais qui n'est toutefois pas pour demain. Alors, Adi Hütter a fait un aveu.

Monaco veut se renforcer très rapidement

En conférence de presse avant le déplacement de samedi à Lorient (17h), l'entraîneur monégasque a confirmé que du côté des dirigeants de l'ASM, et en accord avec le staff, l'idée de recruter un joker était de plus en plus évoqué. Alors que le mercato d'hiver ne commencera que dans trois mois, Monaco est en quête d'un renfort pouvant arriver immédiatement et être disponible pour Adi Hütter. « Prendre un joker ? C’est clair qu'avec nos blessés, on a ça à l'esprit. Mais ça n'a aucun sens de faire venir un joueur pour dire qu'on a pris quelqu'un. C'est mieux si on recrute un élément qui a un impact. Sinon pour les autres, pour nos jeunes, ça n'aurait pas d'intérêt », a expliqué le technicien monégasque.