Zakaria blessé, Monaco cible un ancien du Barça

Privée de Denis Zakaria pour deux mois, l'AS Monaco subit un terrible coup dur. Le milieu suisse est un taulier indispensable du club et doit être remplacé au plus vite. Deux joueurs sont en concurrence pour arriver sur la Principauté.

L' AS Monaco a vécu une sale semaine avec une claque subie à Bruges 4-1 pour débuter la Ligue des champions. Surtout, l'ASM a perdu son principal taulier sur blessure Denis Zakaria. Le milieu de terrain suisse ratera les deux prochains mois de compétition pour un problème aux adducteurs. Un terrible coup dur pour Adi Hutter car Monaco est beaucoup moins performant sans son capitaine sur le terrain. Le club princier devra donc miser sur le duo Lamine Camara-Aladji Bamba à court terme. Mais, cela ne suffira pas pour les gros matchs à venir.

Romeu ou Nzingoula pour Monaco ?

Monaco devra affronter Manchester City et Tottenham en coupe d'Europe dans les prochaines semaines. Au vu du niveau affiché par l'entrejeu monégasque à Bruges, les deux duels face aux Anglais s'annoncent plus que périlleux. Un transfert est indispensable dans ce secteur stratégique. Selon le site Jeunes Footeux, deux options prennent du poids en Principauté. La première amène les recruteurs monégasques à Strasbourg avec Rabby Nzingoula. Prêté à Montpellier la saison dernière, le joueur prometteur de 19 ans n'est pas un titulaire en Alsace.

L'autre solution se trouve en Espagne avec un joueur passé par le FC Barcelone : Oriol Romeu. Le milieu d'expérience (33 ans) est libre de tout contrat après avoir résilié son bail avec les Blaugrana début septembre. Prêté à Gérone la saison dernière, il a été proposé à l'ASM par ses agents. Romeu connaît bien la Ligue des champions...et la Premier League. Il a joué à Chelsea et surtout à Southampton (256 matchs tout de même). Un pari peu risqué et intéressant pour le directeur sportif Thiago Scuro, lequel a déjà attiré un Barcelonais cet été avec Ansu Fati.