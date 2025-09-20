Monaco : Zakaria absent pour deux mois

Touché aux adducteurs lors du naufrage de l'AS Monaco à Bruges, jeudi en Ligue des champions, Denis Zakaria ne reviendra qu'après la trêve internationale prévue en octobre. Le capitaine sera monégasque sera donc absent deux mois.

A 24 heures du match contre le FC Metz, Adi Hütter, l'entraîneur de Monaco, a annoncé qu'il devra se passer du milieu international suisse pendant plusieurs semaines. « Nous n'attendons pas son retour sur les terrains avant deux mois. S'il se rétablit plus vite, nous serons contents. Pour chaque blessure, tout dépend du facteur personnel, mais je pense qu'avant deux mois, nous ne reverrons pas Denis Zakaria », a précisé le coach de l'AS Monaco. Sous pression après la faillite sportive en Belgique, Adi Hütter va donc de plus devoir composer sans un de ses cadres.