Monaco : Zakaria absent pour deux mois

542 votes ? Bon, j'avoue, j'ai voté 2 fois mais la 2eme était pour vérifier s'il fallait un compte pour voter (réponse: non, ce qui explique les 540+ votes)... et ça ne change rien à un résultat qui n'est pas crédible. Au délà des sondages internet, j'ai pu constater récemment un réel engouement autour du PSG quand je suis allé faire une cousinade dans le sud: mes cousins, né dans les années 1980 sont fans de l'OM (du moins ceux qui s'intéressent au foot) tandis que leurs enfants sont... fans du PSG ! On a même organisé une projection de Chelsea-PSG pour permettre aux enfants (et aux autres) de suivre la finale de la coupe du monde des clubs (Lol... passé la mi-temps, les gamins ont préférés partir jouer dehors).
C'est évident, l'OM mangerait le Real et le PSG en temps normal c'est sûr ...
C'est alice dans le camion de la VAR
Quelle frappe d'Enrique qui oblige Rulli à chercher le ballon au fond des filets.
Quand on a mit 82 ans pour gagner une L1, on évite de dire ca 🤣
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|12
|4
|4
|0
|0
|7
|10
|3
|12
|5
|4
|0
|1
|4
|7
|3
|10
|4
|3
|1
|0
|8
|13
|5
|9
|4
|3
|0
|1
|3
|8
|5
|9
|4
|3
|0
|1
|2
|5
|3
|7
|4
|2
|1
|1
|-1
|5
|6
|6
|4
|2
|0
|2
|5
|9
|4
|6
|4
|2
|0
|2
|0
|5
|5
|6
|4
|2
|0
|2
|0
|5
|5
|6
|4
|2
|0
|2
|-1
|7
|8
|6
|4
|2
|0
|2
|-2
|7
|9
|5
|5
|1
|2
|2
|-1
|3
|4
|3
|4
|1
|0
|3
|-2
|5
|7
|3
|4
|1
|0
|3
|-2
|1
|3
|3
|4
|1
|0
|3
|-3
|3
|6
|3
|4
|1
|0
|3
|-7
|5
|12
|1
|4
|0
|1
|3
|-5
|5
|10
|1
|4
|0
|1
|3
|-5
|3
|8
Denis Zakaria était forfait à Bruges, jeudi soir, lors du naufrage de son équipe pour ses débuts en Coupe d’Europe (4-1). Le capitaine de l’AS Monaco, qui s’était blessé à l’adducteur à l’entraînement mercredi, sera absent "deux… 👉 l.monacomatin.mc/5L