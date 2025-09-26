ICONSPORT_266259_0094
Paul Pogba

Pogba ou pas, Monaco pense à un ce joker

Monaco26 sept. , 10:30
parClaude Dautel
Leader du classement de Ligue 1, l'AS Monaco doit composer sans Denis Zakaria, absent plusieurs mois, tandis que Paul Pogba doit reprendre sans que l'on connaisse la date précise du retour du champion du monde 2018. Le club de la Principauté pourrait recruter rapidement un milieu de terrain.
Aussi surprenant que cela puisse paraître, même si l'équipe d'Adi Hütter ne pratique pas un football flamboyant, elle est en tête du classement de la Ligue après la défaite du PSG à Marseille. Pourtant, l'AS Monaco doit composer avec un effectif qui a connu un premier énorme coup dur avec la blessure longue durée de Denis Zakaria. Le milieu international suisse et capitaine de l'ASM est blessé aux adducteurs et sera absent plusieurs mois, au point même que le club a décidé de le remplacer par Krépin Diatta dans sa liste pour la Ligue des champions. Et dans ce secteur de jeu, l'équipe de la Principauté attend toujours que Paul Pogba puisse reprendre la compétition. Un come-back de la Pioche de plus en plus imminent, mais qui n'est toutefois pas pour demain. Alors, Adi Hütter a fait un aveu.

Monaco veut se renforcer très rapidement

En conférence de presse avant le déplacement de samedi à Lorient (17h), l'entraîneur monégasque a confirmé que du côté des dirigeants de l'ASM, et en accord avec le staff, l'idée de recruter un joker était de plus en plus évoqué. Alors que le mercato d'hiver ne commencera que dans trois mois, Monaco est en quête d'un renfort pouvant arriver immédiatement et être disponible pour Adi Hütter. « Prendre un joker ? C’est clair qu'avec nos blessés, on a ça à l'esprit. Mais ça n'a aucun sens de faire venir un joueur pour dire qu'on a pris quelqu'un. C'est mieux si on recrute un élément qui a un impact. Sinon pour les autres, pour nos jeunes, ça n'aurait pas d'intérêt », a expliqué le technicien monégasque.
Ces derniers jours, les noms de Rabby Nzingoula et Oriol Romeu ont circulé du côté de la Turbie, mais pour l'instant cela ne s'est pas concrétisé. Alors qu'après son match à Lorient, l'AS Monaco enchaînera avec la réception de Manchester City, mercredi soir au stade Louis II, le club de la Principauté attendra probablement la trêve internationale pour passer à l'action avec le recrutement de ce joker.
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Monaco
1254016137
2
Paris Saint Germain
1254016104
3
O. Lyonnais
125401473
4
Strasbourg
125401385
5
LOSC Lille
1053115138
6
O. Marseille
953026104
7
Lens
95302385
8
Rennes
85221-178
9
Toulouse
65203-279
10
Auxerre
65203-246
11
Paris
65203-3912
12
Nice
65203-369
13
Angers SCO
55122-134
14
Brest
45113-2911
15
Le Havre
45113-268
16
Nantes
45113-235
17
Lorient
45113-7613
18
Metz
15014-8513

