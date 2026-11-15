Aller au contenu
ICONSPORT_363682_0236
Folarin Balogun

Pochettino veut une star à 50 ME, Monaco est aux anges

Monaco
parHadrien Rivayrand
0
Ajouter comme source préférée sur Google
Mauricio Pochettino a récemment rejoint les rangs de Manchester United. Et l'entraîneur argentin prépare déjà ses premières manœuvres avec les Red Devils.
Manchester United réalise un début de saison chaotique et des changements étaient vivement attendus par les supporters et les observateurs des Red Devils pendant cette trêve internationale. La direction a donc sévi, et Michael Carrick en a fait les frais. L'entraîneur anglais a été remplacé par Mauricio Pochettino, qui connaît bien la Premier League pour avoir déjà entraîné Southampton, Tottenham et Chelsea. À Manchester United, il ne manquera pas de pression sur les épaules, alors que les Red Devils doivent rapidement remonter au classement. L'objectif sera de limiter la casse avant l'ouverture du mercato hivernal. Car l'ancien entraîneur du PSG a déjà quelques idées en tête pour renforcer son effectif. L'une d'elles mène en Ligue 1...

Pochettino veut sauver Balogun 

Selon les informations de TalkSPORT, Pochettino vise notamment le recrutement de Folarin Balogun. L'attaquant de l'AS Monaco souhaite quitter la Principauté et une nouvelle collaboration avec l'Argentin, qui l'a déjà côtoyé en sélection américaine, pourrait le séduire. Pochettino apprécie beaucoup son profil, d'autant que l'attaquant américain possède les qualités physiques nécessaires pour évoluer en Premier League. Encore sous contrat avec l'AS Monaco jusqu'en juin 2028, Balogun est estimé à environ 50 millions d'euros.

Lire aussi

Zhegrova de retour en Ligue 1 et ce n'est pas à l'OMZhegrova de retour en Ligue 1 et ce n'est pas à l'OM
Un prix qui pourrait être revu à la baisse dans les prochaines semaines, alors que le natif de New York n'a disputé que sept matchs cette saison, pour un seul but inscrit. En tout cas, voici une opération qui pourrait satisfaire toutes les parties. Outre Balogun, Pochettino a également d'autres joueurs dans le viseur, notamment Antonee Robinson et Lewis Hall. Le mercato hivernal s'annonce plus bouillant que jamais pour un club actuellement relégable en Premier League et qui inquiète de plus en plus le football anglais.
Articles Recommandés
ICONSPORT_379018_0022
OL

OL : Carlos Vicens sort un atout spécial de sa manche

ICONSPORT_379215_0005
Equipe de France

EdF : Désiré Doué blessé à la cuisse

ICONSPORT_112937_0011
Coupe de France

CdF : Le tirage complet du 8e tour, avec un derby pour l’ASSE

saliba au psg le qatar lache 95 me iconsport 241846 0328 383490
Mercato

Mercato : Saliba a déjà trouvé son futur club, c'est du lourd

Fil Info

OL : Carlos Vicens sort un atout spécial de sa manche
EdF : Désiré Doué blessé à la cuisse
CdF : Le tirage complet du 8e tour, avec un derby pour l’ASSE
Mercato : Saliba a déjà trouvé son futur club, c'est du lourd
LdN : Programme TV et résultats des matchs du dimanche 15 novembre
Espagne - Angleterre : les compos (20h45 sur L'Equipe Live)
PSG : Luis Enrique l’a fait sortir du monde des bisounours
LDN : France-Turquie : les compos (20h45 sur TF1)
EdF : Caqueret dévoile le vrai visage de Cherki

Derniers commentaires

LDN : France-Turquie : les compos (20h45 sur TF1)

Je pense surtout qu’on va se faire chi... Esperons que les turcs n’ouvrent pas le score

LDN : France-Turquie : les compos (20h45 sur TF1)

Kumbedi joueur de la 2eme division de l'armée allemande Te connaissant tu vas plus l'apprécier comme ça ^^

OM : Rabiot viré, c'est pas de la faute de Benatia

Bien sûr qu’elle avait raison

LDN : France-Turquie : les compos (20h45 sur TF1)

Mon pronostic : France 4 - 1 Turquie (2 buts de Kylian Mbappé, 1 but de Michaël Olise et un but de Rayan Cherky... et 1 but de Arda Güler pour la Turquie).

LDN : France-Turquie : les compos (20h45 sur TF1)

Mais bien sûr ! 😂😆

Ligue 1

CalendrierRésultats

Saison régulière

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
2310721221012
2LOSC Lille logo
LOSC Lille
21106311477
3Paris logo
Paris
201062217107
4Olympique Marseille logo
O. Marseille
181060422148
5Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
17105231596
6Nice logo
Nice
171052315123
7Monaco logo
Monaco
161044213112
8Rennes logo
Rennes
161051421210
9Brest logo
Brest
151043318126
10Lorient logo
Lorient
1510433981
11Lens logo
Lens
131041517152
12Toulouse logo
Toulouse
131034315141
13Strasbourg logo
Strasbourg
10103161822-4
14Auxerre logo
Auxerre
10103161324-11
15Le Mans logo
Le Mans
8101541219-7
16Angers SCO logo
Angers SCO
810226919-10
17Troyes logo
Troyes
810226717-10
18Le Havre logo
Le Havre
210028922-13

Loading