Pochettino veut une star à 50 ME, Monaco est aux anges

Mauricio Pochettino a récemment rejoint les rangs de Manchester United. Et l'entraîneur argentin prépare déjà ses premières manœuvres avec les Red Devils.

Manchester United réalise un début de saison chaotique et des changements étaient vivement attendus par les supporters et les observateurs des Red Devils pendant cette trêve internationale. La direction a donc sévi, et Michael Carrick en a fait les frais. L'entraîneur anglais a été remplacé par Mauricio Pochettino, qui connaît bien la Premier League pour avoir déjà entraîné Southampton, Tottenham et Chelsea. À Manchester United, il ne manquera pas de pression sur les épaules, alors que les Red Devils doivent rapidement remonter au classement. L'objectif sera de limiter la casse avant l'ouverture du mercato hivernal. Car l'ancien entraîneur du PSG a déjà quelques idées en tête pour renforcer son effectif. L'une d'elles mène en Ligue 1 ...

Pochettino veut sauver Balogun

TalkSPORT, Pochettino vise notamment le recrutement de Folarin Balogun. L'attaquant de l'AS Selon les informations de, Pochettino vise notamment le recrutement de Folarin Balogun. L'attaquant de l'AS Monaco souhaite quitter la Principauté et une nouvelle collaboration avec l'Argentin, qui l'a déjà côtoyé en sélection américaine, pourrait le séduire. Pochettino apprécie beaucoup son profil, d'autant que l'attaquant américain possède les qualités physiques nécessaires pour évoluer en Premier League. Encore sous contrat avec l'AS Monaco jusqu'en juin 2028, Balogun est estimé à environ 50 millions d'euros.

Un prix qui pourrait être revu à la baisse dans les prochaines semaines, alors que le natif de New York n'a disputé que sept matchs cette saison, pour un seul but inscrit. En tout cas, voici une opération qui pourrait satisfaire toutes les parties. Outre Balogun, Pochettino a également d'autres joueurs dans le viseur, notamment Antonee Robinson et Lewis Hall. Le mercato hivernal s'annonce plus bouillant que jamais pour un club actuellement relégable en Premier League et qui inquiète de plus en plus le football anglais.