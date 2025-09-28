Monaco : Walid Acherchour veut couper deux têtes

Battu à Lille fin août puis à Bruges la semaine dernière, l’AS Monaco a encore chuté ce samedi face à Lorient (3-1). Une lourde défaite qui fragilise automatiquement Adi Hütter, mais pas uniquement.

La spirale n’est pas positive à l’AS Monaco . La semaine passée, le club de la Principauté a pris une grosse gifle en Ligue des Champions sur la pelouse de Bruges (4-1). La victoire contre Metz le week-end dernier n’avait rassuré personne car malgré l’ampleur du score (5-2), les hommes d’Adi Hütter ont éprouvé de grosses difficultés face aux Grenats. Le déplacement à Lorient ce samedi était très attendu, et les signaux envoyés n’ont pas été positifs.

Battus 3-1 par des Merlus conquérants et qui ont profité de leur supériorité numérique, les joueurs monégasques sont dans le dur. Et deux hommes pourraient en payer le prix fort. C’est en tout cas le souhait émis sur X par Walid Acherchour, lequel estime que l’entraîneur Adi Hütter et le directeur sportif Thiago Scuro doivent être remis en question. « La farce Thiago Scuro/Adi Hutter va continuer combien de temps ? Ils sont pas aidé par l’arbitrage aujourd’hui mais comment donner du crédit à ce projet cet été entre le recrutement, le niveau de jeu et l’adhésion du groupe proche du néant ? » s’est interrogé sur son compte X le chroniqueur de l’After Foot et du Winamax FC.

Un avis massivement partagé par les supporters monégasques, lesquels sont de plus en plus nombreux à émettre de gros doutes sur les deux hommes forts de l’AS Monaco sur les réseaux sociaux. Les prochains jours seront en tout cas à suivre pour voir si du côté de la direction monégasque, on changera quelque chose avant une semaine cruciale. Dans les sept prochains jours, l’équipe d’Adi Hütter va recevoir Manchester City en Ligue des Champions puis Nice en Ligue 1 dans le derby de la Côte d’Azur. S’il veut sauver sa place, l’entraîneur autrichien sait ce qu’il lui reste à faire.