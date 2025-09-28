ICONSPORT_272040_0011
Adi Hütter

Monaco : Walid Acherchour veut couper deux têtes

Monaco28 sept. , 10:00
parCorentin Facy
1
Battu à Lille fin août puis à Bruges la semaine dernière, l’AS Monaco a encore chuté ce samedi face à Lorient (3-1). Une lourde défaite qui fragilise automatiquement Adi Hütter, mais pas uniquement.
La spirale n’est pas positive à l’AS Monaco. La semaine passée, le club de la Principauté a pris une grosse gifle en Ligue des Champions sur la pelouse de Bruges (4-1). La victoire contre Metz le week-end dernier n’avait rassuré personne car malgré l’ampleur du score (5-2), les hommes d’Adi Hütter ont éprouvé de grosses difficultés face aux Grenats. Le déplacement à Lorient ce samedi était très attendu, et les signaux envoyés n’ont pas été positifs.
Battus 3-1 par des Merlus conquérants et qui ont profité de leur supériorité numérique, les joueurs monégasques sont dans le dur. Et deux hommes pourraient en payer le prix fort. C’est en tout cas le souhait émis sur X par Walid Acherchour, lequel estime que l’entraîneur Adi Hütter et le directeur sportif Thiago Scuro doivent être remis en question. « La farce Thiago Scuro/Adi Hutter va continuer combien de temps ? Ils sont pas aidé par l’arbitrage aujourd’hui mais comment donner du crédit à ce projet cet été entre le recrutement, le niveau de jeu et l’adhésion du groupe proche du néant ? » s’est interrogé sur son compte X le chroniqueur de l’After Foot et du Winamax FC.

Un avis massivement partagé par les supporters monégasques, lesquels sont de plus en plus nombreux à émettre de gros doutes sur les deux hommes forts de l’AS Monaco sur les réseaux sociaux. Les prochains jours seront en tout cas à suivre pour voir si du côté de la direction monégasque, on changera quelque chose avant une semaine cruciale. Dans les sept prochains jours, l’équipe d’Adi Hütter va recevoir Manchester City en Ligue des Champions puis Nice en Ligue 1 dans le derby de la Côte d’Azur. S’il veut sauver sa place, l’entraîneur autrichien sait ce qu’il lui reste à faire.
1
Derniers commentaires

Upamecano au PSG, une source en béton confirme

Lui serait une bonne pioche .Il a le physique pour muscler notre défense

60 ME pour Mikautadze, l'OL l'a vendu trop tôt !

Ben oui... Pour venir sur ce site deaubé.... Idem pour moi

PSG : Vitinha blessé pour Barcelone ? Sa sortie intrigue

Tu sais quelque chose? Non alors permets nous de nous inquieter pour lui

Upamecano au PSG, une source en béton confirme

Lui , c'est un grand OUI et on a plutôt de la réussite avec les enfants d'Evreux / Mathieu Bodmer - Bernard Mendy et Ousmane : BO .

PSG : Alerte pour Kvaratskhelia, l'hécatombe continue

On n'était pas mal à dire en fin de saison dernière qu'on paierait la longue saison , en debut de saison prochaine.Hélas ça se confirme

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1565018124
2
O. Lyonnais
125401473
3
O. Marseille
1264027125
4
Monaco
12640241410
5
Strasbourg
126402297
6
LOSC Lille
1053115138
7
Lens
95302385
8
Rennes
85221-178
9
Toulouse
76213-2911
10
Lorient
76213-5914
11
Paris
65203-3912
12
Nice
65203-369
13
Auxerre
66204-448
14
Angers SCO
55122-134
15
Nantes
56123-257
16
Brest
45113-2911
17
Le Havre
45113-268
18
Metz
15014-8513

