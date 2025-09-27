Sergio Conceiçao à Monaco, ça devient urgent

La crise couve à Monaco, giflé par Lorient lors de la 6e journée de Ligue 1 (3-1). Une défaite qui fragilise logiquement Adi Hütter.

Balayé par Bruges il y a une semaine en Ligue des Champions, l’AS Monaco avait timidement réagi contre Metz le week-end dernier. Mais de nouveaux, de gros doutes vont entourer le club de la Principauté après la lourde défaite à Lorient ce samedi (3-1). Un revers qui ne souffre d’aucune contestation et qui risque de jeter le flou sur l’avenir au club de l’entraîneur autrichien Adi Hütter, lequel est de plus en plus fortement critiqué. Journaliste pour L’Equipe, Mathieu Grégoire fait partie de ceux qui pensent qu’un changement d’entraîneur peut être bénéfique à l’ASM.

Et notre confrère a déjà une idée en stock à souffler aux dirigeants monégasques : Sergio Conceiçao, libre comme l’air depuis son départ de l’AC Milan, où l’aventure n’a d’ailleurs pas été une franche réussite pour le Portugais. « Je sais que ce n’est pas la politique maison, mais un petit Sergio Conceiçao pour réveiller tout le monde à Monaco, ça ne ferait pas de mal » a publié sur son compte X le journaliste de L’Equipe. Reste à savoir si du côté des dirigeants de l’AS Monaco, on souhaitera fragiliser Adi Hütter, voire carrément le remplacer dans les prochains jours ou si l’Autrichien a encore du crédit auprès de sa direction. Le technicien monégasque jouera en tout cas très gros cette semaine avec un programme très copieux : la réception de Manchester City en Ligue des Champions puis celle de l’OGC Nice dans le derby en Ligue 1.