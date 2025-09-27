L1 : Monaco coule à Lorient !

6e journée de Ligue 1

Lorient - Monaco : 3-1

Buts : Bamba (40e) et Pagis (76e, 82e) pour Lorient ; Ansu Fati (95e sp) pour Monaco

Doublé par l’OM avant le début de son match à Lorient, Monaco avait la pression et devait l’emporter afin de reprendre provisoirement la tête de la Ligue 1.

C’est raté pour les hommes d’Adi Hütter, lesquels ont lourdement chuté en Bretagne (3-1). La première mi-temps était correcte mais tout basculait à la 38e minute lorsque Kehrer était exclu pour deux cartons jaunes. Sur le coup-franc suivant, Bamba ouvrait le score pour les Merlus.

Un avantage définitif puisque le second acte était trop difficile en infériorité numérique pour l’ASM. Et en fin de match, Lorient parvenait à alourdir la marque par Pagis, à deux reprises. Dans le temps additionnel, Ansu Fati marquait un but anecdotique sur penalty (3-1). Une victoire capitale pour les Lorientais, qui remontent provisoirement à la 9e place tandis que l’ASM glisse au 4e rang et s’expose au retour d’équipes comme Lille ou Lens, qui n’ont pas encore joué ce week-end.