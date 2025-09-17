ICONSPORT_270257_0152
AS Monaco

Monaco victime d'un problème avec son avion

Monaco17 sept. , 19:16
parCorentin Facy
L’AS Monaco affronte le FC Bruges ce jeudi soir lors de la première journée de Ligue des Champions. Mais ce mercredi, le décollage des joueurs de la Principauté ne s’est pas déroulé comme prévu.
Les joueurs de l’AS Monaco avaient prévu de décoller ce mercredi pour prendre la direction de Bruges, où ils affrontent le club belge lors de la première journée de la Ligue des Champions jeudi soir. Or, tout ne s’est pas vraiment passé comme prévu pour le groupe emmené par Adi Hütter. En effet, l’avion de l’AS Monaco n’a jamais décollé. 2h30 après l’heure prévue pour le décollage et 1h après l’embarquement, tous les joueurs ainsi que le staff de l’ASM a été contraint de redescendre et le vol a purement et simplement été annulé.
En cause, un problème d’air conditionné qui a d’ailleurs poussé les joueurs à se déshabiller dans l’avion en raison de la chaleur excessive présente à l’intérieur de l’appareil. On ignore pour l’instant quand et comment l’AS Monaco rejoindra la Belgique pour jouer son match de Ligue des Champions jeudi soir. Ce ne sera en tout cas pas ce mercredi en avion, ou tout du moins pas avec l’avion initialement prévu.

Champions League

18 septembre 2025 à 18:45
Club Brugge
18:45
Monaco
Derniers commentaires

PSG - Atalanta : les compos (21h sur Canal+)

Bon match ,allez Paris !!

L'OM volé à Madrid, des arbitres confirment

Il y a erreur et erreur... l'erreur subjective sur un point d'interprétation, et l'erreur flagrante que tout le monde voit et dénonce...

L1 : Stéphanie Frappart sanctionnée, c'est décidé

Même la L1 n'a pas le droit à de bons arbitres alors la L2 ...

PSG - Atalanta : les compos (21h sur Canal+)

Bon match à tous Allez Paris !!!

OM : Carvajal expulsé, c'est la faute de Rulli

Avec l'OM aucun souvenir d'une mauvaise attitude de Rulli.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1244007103
2
LOSC Lille
1043108135
3
Monaco
94301385
4
O. Lyonnais
94301363
5
Strasbourg
94301253
6
Rennes
74211-156
7
O. Marseille
64202594
8
Nice
64202055
9
Lens
64202055
10
Toulouse
64202-178
11
Paris
64202-279
12
Angers SCO
54121033
13
Le Havre
34103-257
14
Nantes
34103-213
15
Auxerre
34103-336
16
Lorient
34103-7512
17
Brest
14013-5510
18
Metz
14013-538

