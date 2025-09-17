Monaco victime d'un problème avec son avion

L’AS Monaco affronte le FC Bruges ce jeudi soir lors de la première journée de Ligue des Champions. Mais ce mercredi, le décollage des joueurs de la Principauté ne s’est pas déroulé comme prévu.

Les joueurs de l’AS Monaco avaient prévu de décoller ce mercredi pour prendre la direction de Bruges, où ils affrontent le club belge lors de la première journée de la Ligue des Champions jeudi soir. Or, tout ne s’est pas vraiment passé comme prévu pour le groupe emmené par Adi Hütter. En effet, l’avion de l’AS Monaco n’a jamais décollé. 2h30 après l’heure prévue pour le décollage et 1h après l’embarquement, tous les joueurs ainsi que le staff de l’ASM a été contraint de redescendre et le vol a purement et simplement été annulé.

En cause, un problème d’air conditionné qui a d’ailleurs poussé les joueurs à se déshabiller dans l’avion en raison de la chaleur excessive présente à l’intérieur de l’appareil. On ignore pour l’instant quand et comment l’AS Monaco rejoindra la Belgique pour jouer son match de Ligue des Champions jeudi soir. Ce ne sera en tout cas pas ce mercredi en avion, ou tout du moins pas avec l’avion initialement prévu.