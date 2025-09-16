akliouche un pretendant de luxe tente sa chance iconsport 266259 0136 397159

Tottenham agresse Monaco pour trois de ses cracks

Monaco16 sept. , 21:00
parHadrien Rivayrand
L'AS Monaco a de grandes ambitions cette saison, que ce soit sur la scène nationale ou européenne. Le club de la Principauté compte dans ses rangs des joueurs de grand talent, très courtisés en Europe. 
L'AS Monaco a plutôt bien démarré sa saison en Ligue 1 et peut avancer en Ligue des champions avec confiance. Ce jeudi en C1, les Monégasques seront en déplacement sur la pelouse de Bruges. Le club de Ligue 1 devra se méfier d'un adversaire expérimenté. Pour se débarrasser du club belge, l'ASM pourra compter sur ses joueurs de talent, comme Maghnes Akliouche ou encore Lamine Camara. Des joueurs d'ailleurs très suivis en Europe et qui pourraient bientôt quitter le navire monégasque. 

Monaco devra batailler pour garder ses pépites 

Selon les informations de TBR Football, Tottenham fait notamment partie des écuries très intéressées par certains joueurs de l'AS Monaco. Ils sont au nombre de trois puisque Maghnes Akliouche, Vanderson et Lamine Camara sont en effet dans les petits papiers des Spurs pour les prochaines fenêtres de mercato. Mais si le club londonien veut avoir une chance de les signer, il faudra néanmoins mettre le prix. Akliouche est estimé à 45 millions d'euros, Vanderson à 20 millions d'euros et Lamine Camara à 22 millions d'euros. Et Monaco ne laissera sûrement pas les trois joueurs filer.
M. Akliouche

M. Akliouche

FranceFrance Âge 23 Attaquant

Coupe de France

Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Super Cup

Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

Matchs4
Buts2
Passes décisives1
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0
A noter que ces joueurs auront en plus d'autres offres. On sait qu'Akliouche plait beaucoup à un club comme le Paris Saint-Germain, très motivé à l'idée de signer des joueurs français. L'international tricolore a tout pour plaire à Luis Enrique et Luis Campos. En attendant d'en savoir plus sur leur avenir, les trois joueurs cités devront continuer leur progression et tout faire pour se montrer aux yeux de l'Europe. La rencontre à venir face à Bruges en Ligue des champions jeudi soir sera la parfaite occasion. 
