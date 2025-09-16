Tottenham agresse Monaco pour trois de ses cracks

L'AS Monaco a de grandes ambitions cette saison, que ce soit sur la scène nationale ou européenne. Le club de la Principauté compte dans ses rangs des joueurs de grand talent, très courtisés en Europe.

L'AS Monaco a plutôt bien démarré sa saison en Ligue 1 et peut avancer en Ligue des champions avec confiance. Ce jeudi en C1, les Monégasques seront en déplacement sur la pelouse de Bruges. Le club de Ligue 1 devra se méfier d'un adversaire expérimenté. Pour se débarrasser du club belge, l'ASM pourra compter sur ses joueurs de talent, comme Maghnes Akliouche ou encore Lamine Camara. Des joueurs d'ailleurs très suivis en Europe et qui pourraient bientôt quitter le navire monégasque.

Monaco devra batailler pour garder ses pépites

Selon les informations de TBR Football, Tottenham fait notamment partie des écuries très intéressées par certains joueurs de l'AS Monaco. Ils sont au nombre de trois puisque Maghnes Akliouche, Vanderson et Lamine Camara sont en effet dans les petits papiers des Spurs pour les prochaines fenêtres de mercato. Mais si le club londonien veut avoir une chance de les signer, il faudra néanmoins mettre le prix. Akliouche est estimé à 45 millions d'euros, Vanderson à 20 millions d'euros et Lamine Camara à 22 millions d'euros. Et Monaco ne laissera sûrement pas les trois joueurs filer.

M. Akliouche France • Âge 23 • Attaquant Coupe de France Matchs 0 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Super Cup Matchs 1 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Ligue 1 Matchs 4 Buts 2 Passes décisives 1 Jaune 1 Rouge 0 Jaune Rouge 0

A noter que ces joueurs auront en plus d'autres offres. On sait qu'Akliouche plait beaucoup à un club comme le Paris Saint-Germain, très motivé à l'idée de signer des joueurs français. L'international tricolore a tout pour plaire à Luis Enrique et Luis Campos. En attendant d'en savoir plus sur leur avenir, les trois joueurs cités devront continuer leur progression et tout faire pour se montrer aux yeux de l'Europe. La rencontre à venir face à Bruges en Ligue des champions jeudi soir sera la parfaite occasion.