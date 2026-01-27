ICONSPORT_282908_0254

Monaco : Une hygiène de vie désastreuse, les joueurs accusés !

Monaco27 janv. , 12:40
parCorentin Facy
0
Battu par Lorient et accroché par Le Havre lors des deux dernières journées de Ligue 1, Monaco pointe à la 10e place du championnat. Une situation inacceptable pour un club de cette dimension.
L’ambition du podium est d’une nouvelle qualification directe pour la prochaine Ligue des Champions s’est envolée depuis un moment à l’AS Monaco, qui n’a plus gagné en Ligue 1 depuis le le 29 novembre dernier. L’équipe de Sébastien Pocognoli enchaîne les mauvaises performances, à l’instar de celle livrée sur la pelouse du Havre samedi soir (0-0). Le changement d’entraîneur avec le départ d’Adi Hüter et l’arrivée du technicien belge n’a pas eu les effets espérés et la crise s’est installée en Principauté. Les joueurs sont désormais en première ligne et les critiques tombent. Le journaliste Achille Ash révèle notamment que l’hygiène de vie de plusieurs joueurs est remis en cause à l’ASM.
« La situation interne à l’AS Monaco inquiète de plus en plus ! Une des principales raisons du déclin sportif des monégasques serait liée à : L'hygiène de vie de plusieurs joueurs et autres dérives en totale contradiction avec les exigences du haut niveau et à l'absence de cohérence sportive durant le mercato et d'autorité de la part du board sportif. Sans changement radical, la saison pourrait virer au cauchemar pour les monégasques » révèle notre confrère sur X. Des révélations inquiétantes alors qu’en parallèle, la situation du directeur sportif Thiago Scuro devient intenable.

Thiago Scuro sur la sellette 

Une tendance confirmée par Foot Mercato, qui révèle que l’homme fort du sportif à l’ASM est sur un siège éjectable. Les supporters veulent sa tête depuis un moment et la direction commence à suivre le même chemin. Un départ à très court terme n’est pas envisageable car le timing serait désastreux à une semaine de la fin d’un mercato sur lequel Monaco va devoir être actif pour se renforcer. Mais à moyen terme, et si les résultats ne s’améliorent pas très rapidement, le directeur sportif brésilien de 44 ans pourrait être remercié. Après avoir changé l’entraîneur, un nouveau fusible a vraisemblablement été identifié par la direction monégasque.

0
