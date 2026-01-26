cdm 2026 ben seghir fait gagner le maroc le nigeria en grand danger iconsport 225301 0147 376916

Ben Seghir prêté à Monaco pour éviter le naufrage

Monaco26 janv. , 11:30
parClaude Dautel
0
Rien ne va plus à l'AS Monaco. Et pour éviter que la situation devienne encore plus tendue, le club de la Principauté travaille sur un retour de Ben Seghir.
Aussi incroyable que cela puisse paraître, il faut remonter au 29 novembre, et au succès 1-0 face au Paris Saint-Germain, pour retrouver la trace de la dernière victoire de l'AS Monaco en Ligue 1. Au classement, cela commence à se payer au prix fort, puisque ce lundi, le club monégasque est dixième avec quatorze points de retard sur le troisième, l'OM. Et si le match contre la Juventus, mercredi en Ligue des champions a de l'importance, c'est surtout la réception de Rennes le week-end prochain qui occupe les esprits. Alors, pour se donner des atouts supplémentaires, les dirigeants de Monaco travaillent avec leurs homologues de Leverkusen afin d'essayer de faire revenir Eliesse Ben Seghir sous forme de prêt.

Ben Seghir déjà de retour à Monaco

Transféré vers le club allemand le 31 août dernier pour 32 millions d'euros, Eliesse Ben Seghir semble bien parti pour revenir sous forme de prêt à l'AS Monaco d'ici la fin du mercato hivernal, le 2 février prochain. C'est le scénario étonnant révélé ce lundi par Florian Plettenberg, célèbre journaliste allemand spécialiste du mercato. « L'AS Monaco envisage sérieusement de faire revenir Eliesse Ben Seghir en prêt. Leverkusen est ouvert à un transfert afin qu'il puisse bénéficier d'un temps de jeu régulier. Les discussions sont en cours. Cependant, Ben Seghir souffre actuellement d'une blessure à la cheville. La date de son retour reste incertaine et tout dépendra désormais de la durée de son indisponibilité après confirmation de sa blessure », précise notre confrère.
Présent à la CAN avec le Maroc, Eliesse Ben Seghir n'a pas réellement brillé lors de ses premiers mois sous le maillot de Leverkusen. De quoi faciliter la décision des dirigeants du club allemand, même s'il est évident qu'ils ne laisseront pas partir l'international marocain de 20 ans pour rien.
0
Derniers commentaires

OL : Tolisso est devenu une star au Brésil

Très beau contrôle dans la course sur le premier but. Beau but.

L'OM 100% d'accord avec le PSG

Quel gros bouffon arrogant.

Metz-OL : Un chien mort, une enquête est ouverte

C'est triste d'être obligé d'envoyer des forces de l'ordre pour du foot quand même. C'est lorsqu'on voit ce genre de choses qu'on se dit que l'être humain peut vraiment être con.

Angers envoie enfin Abdelli à l’OM

arrete d'abuser toi mdr

Transfert à 25 ME, l'OM fait pleurer l'Inter Milan

Ça doit être un baltrinque dans ton genre à coup sûr!!!

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
45191432411526
2
Lens
43191414331617
3
O. Marseille
38191225442024
4
O. Lyonnais
36191135322012
5
LOSC Lille
3219102734295
6
Rennes
311987430273
7
Strasbourg
301993732239
8
Toulouse
291985631238
9
Lorient
25196762530-5
10
Monaco
24197392833-5
11
Angers SCO
23196582025-5
12
Brest
22196492431-7
13
Nice
211963102536-11
14
Paris
20195592432-8
15
Le Havre
20194871624-8
16
Nantes
141935111834-16
17
Auxerre
121933131429-15
18
Metz
121933132145-24

