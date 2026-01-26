Ben Seghir prêté à Monaco pour éviter le naufrage

Rien ne va plus à l'AS Monaco. Et pour éviter que la situation devienne encore plus tendue, le club de la Principauté travaille sur un retour de Ben Seghir.

Aussi incroyable que cela puisse paraître, il faut remonter au 29 novembre, et au succès 1-0 face au Paris Saint-Germain, pour retrouver la trace de la dernière victoire de l'AS Monaco en Ligue 1. Au classement, cela commence à se payer au prix fort, puisque ce lundi, le club monégasque est dixième avec quatorze points de retard sur le troisième, l'OM. Et si le match contre la Juventus, mercredi en Ligue des champions a de l'importance, c'est surtout la réception de Rennes le week-end prochain qui occupe les esprits. Alors, pour se donner des atouts supplémentaires, les dirigeants de Monaco travaillent avec leurs homologues de Leverkusen afin d'essayer de faire revenir Eliesse Ben Seghir sous forme de prêt.

Ben Seghir déjà de retour à Monaco

L'AS Monaco envisage sérieusement de faire revenir Eliesse Ben Seghir en prêt. Leverkusen est ouvert à un transfert afin qu'il puisse bénéficier d'un temps de jeu régulier. Les discussions sont en cours. Cependant, Ben Seghir souffre actuellement d'une blessure à la cheville. La date de son retour reste incertaine et tout dépendra désormais de la durée de son indisponibilité après confirmation de sa blessure », précise notre confrère. Transféré vers le club allemand le 31 août dernier pour 32 millions d'euros, Eliesse Ben Seghir semble bien parti pour revenir sous forme de prêt à l'AS Monaco d'ici la fin du mercato hivernal, le 2 février prochain. C'est le scénario étonnant révélé ce lundi par Florian Plettenberg, célèbre journaliste allemand spécialiste du mercato. «», précise notre confrère.

Présent à la CAN avec le Maroc, Eliesse Ben Seghir n'a pas réellement brillé lors de ses premiers mois sous le maillot de Leverkusen. De quoi faciliter la décision des dirigeants du club allemand, même s'il est évident qu'ils ne laisseront pas partir l'international marocain de 20 ans pour rien.