Monaco : Enfin un soutien pour Pocognoli, et c'est une star

Monaco25 janv. , 14:40
parNathan Hanini
La tourmente se poursuit pour l’AS Monaco. Accroché par le Havre ce samedi en Ligue 1, le club du Rocher n’a plus gagné depuis le 29 novembre en championnat. Sébastien Pocognoli est menacé. Ce samedi, Eden Hazard est venu à la rescousse du technicien belge.
Une semaine à oublier au sein de la Principauté. Ce mardi en Ligue des champions, l’AS Monaco a été corrigé par le Real Madrid 6-1 du côté du Bernabeu. Ce samedi, les joueurs du Rocher n’ont pas réussi à s’imposer du côté du Havre en Ligue 1. Après un premier changement d'entraîneur plus tôt dans la saison, Monaco se cherche encore. Sébastien Pocognoli ne trouve pas la recette et le Belge serait déjà menacé.

Eden Hazard croit en Pocognoli

Ce samedi 24 janvier, un match caritatif, le « Fight Aids Cup » était organisé du côté de Monaco. Parmi les joueurs présents, Eden Hazard a tenu à soutenir l'entraîneur du club de la principauté. La légende du LOSC et de Chelsea veut lui laisser du temps. « J’ai joué avec ’Poco’ en sélection. Je le connais très bien, c’est un super gars. Il arrive dans une équipe où il y a pas mal de blessés. Ce n’est pas facile. C’est un moment compliqué. Il a fait du super bon travail l’année dernière en Belgique. Il a été champion. Il faut juste lui laisser un peu de temps. Dans le football, il n’y en a pas beaucoup », explique-t-il avant de conclure : « Il faut juste que les blessés reviennent et la confiance dans le groupe aussi. » Monaco n’est pas verni par les blessures. Ce samedi face au club doyen, l’ASM a perdu Wout Faes et Eric Dier. De son côté Pocognoli doit rassurer pour se donner du sursis. Le prochain rendez-vous sera ce mercredi en Ligue des champions face à la Juventus.

