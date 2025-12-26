ICONSPORT_266259_0058

Monaco prépare un terrible mercato d'hiver

Monaco26 déc. , 20:00
parCorentin Facy
0
Le mercato d’hiver risque d’être pénible à suivre pour les supporters de l’AS Monaco puisque le club de la Principauté ne sera pas actif dans le sens des arrivées. A contrario, de nombreux départs sont prévus.
Neuvième de Ligue 1 à l’issue de l’année civile 2025, l’AS Monaco a vécu une première partie de saison très décevante. Le départ d’Adi Hütter, remplacé par Sébastien Pocognoli, n’a pas vraiment inversé la tendance pour le moment. Les résultats sont décevants comme le prouve la série en cours en Ligue 1 avec une seule victoire lors des cinq derniers matchs.
Le mercato hivernal pourrait être une belle occasion pour l’ASM de se refaire la cerise en apportant quelques retouches à l’effectif et en investissant sur quelques joueurs pour renforcer l’équipe à des postes clés. Le mercato hivernal qui attend les supporters monégasques devrait cependant être nettement moins emballant si l’on se fie aux informations révélées sur X par le journaliste Romain Molina. Selon lui, l’objectif numéro un de l’AS Monaco sur ce mois de janvier est de dégraisser afin de réduire la colossale masse salariale du club.
« C'est le grande braderie à l'AS Monaco, le club veut dégraisser, baisser sa masse salariale et faire rentrer des sous dès cet hiver » a publié sur X le journaliste, pour qui Monaco souhaite donc profiter du mercato d’hiver pour vendre plusieurs jours et non pas pour se renforcer avec de nouvelles recrues. Il faut dire que le dernier mercato estival a été terrible sur le plan financier pour Monaco avec les arrivées de joueurs à gros salaire à l’instar de Paul Pogba, Ansu Fati ou encore Eric Dier.

Monaco veut massivement dégraisser

Trois joueurs au CV imposant et aux émoluments confortables… qui n’ont toutefois rien apporté à Monaco sur le terrain, ou tout du moins pas autant que cela était espéré par les dirigeants au moment de leur arrivée. Reste maintenant à voir quels seront les joueurs sacrifiés par le board monégasque lors de ce mois de janvier. Mais les supporters sont au moins prévenus, il faut se préparer à de nombreux changements cet hiver, essentiellement dans le sens des départs.
0
Derniers commentaires

PSG : « Ses chances de passer numéro un sont très élevées », la Russie enfonce Chevalier

Chevalier va bénéficier de la blessure de Safonov .On verra ses performances sinon on sait qu'on peut compter sur Safonov

Le cadeau empoisonné du Real au PSG

Le PSG n'est plus un club pour joueur du 3ème âge .On prend des jeunes qui performent alors lui il ne coche aucune case

Arnaqué par le PSG, MU se venge sur l'OM et l'OL

Chez nous il n'a rien montré ,là bas non plus .maintenant on connait ses limites

L'OM et le PSG rendent hommage à Jean-Louis Gasset

Au revoir et merci pour ce que tu as donné au foot

Ayyoub Bouaddi, le PSG vainqueur par KO

Maintenant il faudrait sortir entre 40 et 60 millions alors qu'il pouvait signer libre.Je pense qu'il ne viendra plus

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
37161213281315
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231665524195
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

