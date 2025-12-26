Monaco prépare un terrible mercato d'hiver

Le mercato d’hiver risque d’être pénible à suivre pour les supporters de l’AS Monaco puisque le club de la Principauté ne sera pas actif dans le sens des arrivées. A contrario, de nombreux départs sont prévus.

Le mercato hivernal pourrait être une belle occasion pour l’ASM de se refaire la cerise en apportant quelques retouches à l’effectif et en investissant sur quelques joueurs pour renforcer l’équipe à des postes clés. Le mercato hivernal qui attend les supporters monégasques devrait cependant être nettement moins emballant si l’on se fie aux informations révélées sur X par le journaliste Romain Molina. Selon lui, l’objectif numéro un de l’AS Monaco sur ce mois de janvier est de dégraisser afin de réduire la colossale masse salariale du club.

« C'est le grande braderie à l'AS Monaco, le club veut dégraisser, baisser sa masse salariale et faire rentrer des sous dès cet hiver » a publié sur X le journaliste, pour qui Monaco souhaite donc profiter du mercato d’hiver pour vendre plusieurs jours et non pas pour se renforcer avec de nouvelles recrues. Il faut dire que le dernier mercato estival a été terrible sur le plan financier pour Monaco avec les arrivées de joueurs à gros salaire à l’instar de Paul Pogba, Ansu Fati ou encore Eric Dier.

Monaco veut massivement dégraisser

Trois joueurs au CV imposant et aux émoluments confortables… qui n’ont toutefois rien apporté à Monaco sur le terrain, ou tout du moins pas autant que cela était espéré par les dirigeants au moment de leur arrivée. Reste maintenant à voir quels seront les joueurs sacrifiés par le board monégasque lors de ce mois de janvier. Mais les supporters sont au moins prévenus, il faut se préparer à de nombreux changements cet hiver, essentiellement dans le sens des départs.