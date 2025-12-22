Monaco confirme la grave blessure de Takumi Minamino

Victime d'un contact avec Fredrik Oppegård lors du match de Coupe de France entre Auxerre et Monaco, Takumi Minamino est out pour plusieurs mois.

« Lors du 32e de finale de Coupe de France disputé à Auxerre, notre milieu de terrain Takumi Minamino a été touché au genou gauche. Les examens médicaux ont révélé une rupture du ligament croisé antérieur. Takumi pourra compter tout au long de son rétablissement sur le soutien de l'ensemble du Club. Courage Taki, on est avec toi », a indiqué l'AS Monaco dans un communiqué.