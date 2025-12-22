ICONSPORT_279966_0206
Takumi Minamino - AS Monaco

Monaco confirme la grave blessure de Takumi Minamino

Monaco22 déc. , 15:40
parClaude Dautel
1
Victime d'un contact avec Fredrik Oppegård lors du match de Coupe de France entre Auxerre et Monaco, Takumi Minamino est out pour plusieurs mois. 
« Lors du 32e de finale de Coupe de France disputé à Auxerre, notre milieu de terrain Takumi Minamino a été touché au genou gauche. Les examens médicaux ont révélé une rupture du ligament croisé antérieur. Takumi pourra compter tout au long de son rétablissement sur le soutien de l'ensemble du Club. Courage Taki, on est avec toi », a indiqué l'AS Monaco dans un communiqué.
1
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
37161213281315
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231665524195
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

