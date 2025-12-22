Monaco confirme la grave blessure de Takumi Minamino

Ça ne restera qu'un rêve pour le Real malheureusement, et heureusement pour le psg, qu'il continue avec Mboulard
Et encore avant la mutation du site il avait bien proliféré....et puis Darwin est passé par là sans doute ^^
J'imagine que son message est au second degré 😅
Foot01 et ce journaliste italien sont... complètement dans les choux ! 😆🤣
Ptdr il valait mieux te taire Mr le gd journaliste Mr rigolio ....
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|37
|16
|12
|1
|3
|28
|13
|15
|36
|16
|11
|3
|2
|35
|14
|21
|32
|16
|10
|2
|4
|36
|15
|21
|32
|16
|10
|2
|4
|33
|20
|13
|27
|16
|8
|3
|5
|22
|16
|6
|27
|16
|7
|6
|3
|27
|24
|3
|23
|16
|7
|2
|7
|25
|20
|5
|23
|16
|6
|5
|5
|24
|19
|5
|23
|16
|7
|2
|7
|26
|27
|-1
|22
|16
|6
|4
|6
|17
|18
|-1
|19
|16
|5
|4
|7
|21
|27
|-6
|18
|16
|4
|6
|6
|19
|28
|-9
|17
|16
|5
|2
|9
|19
|29
|-10
|16
|16
|4
|4
|8
|21
|29
|-8
|15
|16
|3
|6
|7
|13
|22
|-9
|12
|16
|3
|3
|10
|14
|25
|-11
|11
|16
|2
|5
|9
|14
|28
|-14
|11
|16
|3
|2
|11
|17
|37
|-20
Lors du 32e de finale de Coupe de France disputé à Auxerre, notre milieu de terrain Takumi Minamino a été touché au genou gauche. Les examens médicaux ont révélé une rupture du ligament croisé antérieur. Takumi pourra compter tout au long de son rétablissement sur le soutien de