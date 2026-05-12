Monaco : Pocognoli viré en cas de fiasco dimanche ?

L'AS Monaco a un risque réel de ne disputer aucune Coupe d'Europe la saison prochaine. Le président Rybolovlev n'est pas content, et va faire un bilan en fin de saison.

La défaite face à Lille va-t-elle coûter sa place à Sébastien Pocognoli ? C’est une tendance à prendre au sérieux au sein de l’AS Monaco , qui avait fait son retour dans la lutte aux places européennes mais s’est incliné à domicile face au LOSC dimanche dernier. Désormais, la possibilité de ne disputer aucune Coupe d’Europe la saison prochaine est réelle.

Un gros coup de balai à Monaco, un dirigeant visé également

Ainsi, selon L’Equipe, si l’entraîneur belge se voit toujours continuer à Monaco la saison prochaine, ce n’est pas la même version dans le bureau du propriétaire. Un bilan sera fait à l’issue de la saison et Dimitri Rybolovlev est tenté par l’idée de tout bouleverser pour repartir sur de bonnes bases. Cela ferait beaucoup de changements au sein du club de la Principauté qui a du mal à trouver une stabilité sur ces dernières années.

Mais une élimination de toutes les Coupes d’Europe provoquerait une perte sèche de plusieurs dizaines de millions d’euros, les primes de l’UEFA représentant une belle partie des rentrées financières de l’ASM. Le directeur général Thiago Scuro, qui est en froid avec les supporters, pourrait également en faire les frais, en cas de gros coup de balai. Autant dire que le match de dimanche à Strasbourg, qui peut permettre de rattraper l’OM en cas de scénario favorable, aura une grande importance pour conforter, ou non, Sébastien Pocognoli.

Pour aller chercher une place en Europa League, il faudra compter sur un succès contre les Alsaciens, une défaite de l’OM contre Rennes et une victoire de Lens en Coupe de France. Un sacré programme qui permet de voir à quel point la saison de l’AS Monaco ressemble à un beau gâchis.