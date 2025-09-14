officiel disasi prete a aston villa iconsport 250018 0112 387942

Monaco lui passe sous le nez, il vit un enfer

Monaco14 sept. , 13:40
parEric Bethsy
Proche d’un retour à l’AS Monaco cet été, Axel Disasi a finalement été bloqué. Le défenseur central de Chelsea espérait retrouver le club de la Principauté. D’autant que le manager londonien Enzo Maresca lui a définitivement fermé la porte.
Fausse joie pour Axel Disasi. Mis à l’écart à Chelsea, le Français avait l’opportunité de retrouver l’AS Monaco cet été. Le club de la Principauté s’est manifesté afin d’obtenir le prêt du défenseur central. Mais l’ancien Monégasque, particulièrement emballé par un retour sur le Rocher, a été bloqué par la limite de prêts autorisés à l’étranger.
« Entre Bournemouth et West Ham, tu as Monaco qui vient au milieu, a récemment raconté l’international tricolore au Média Carré. Et là, tu me prends par les sentiments. Tous les souvenirs reviennent. Même en parlant avec ma famille, même eux ils sont pris d'affect. Et là, la réflexion, elle est… Elle change ! Dans ma tête, je me suis dit… Je suis chez moi, je suis bien. Monaco c'était aussi un prêt, mais c'est la maison. »
« Mais le truc de fou qu'il se passe, c'est qu'en parallèle, Chelsea, il ne leur reste qu'un seul prêt international. Et du coup, tu as Nicolas Jackson qui va être prêté au Bayern, a poursuivi Axel Disasi. Et jusqu'à la dernière minute, j'ai poussé pour Monaco. Et le dimanche, Jackson, ça se fait. » Une énorme déception pour le défenseur central. D’autant que son manager à Chelsea Enzo Maresca, qui l’a écarté pendant la préparation, ne compte pas réintégrer les indésirables.

La Turquie débarque et veut chiper Diatta à MonacoLa Turquie débarque et veut chiper Diatta à Monaco
Monaco connaît son calendrier européenMonaco connaît son calendrier européen
« Tout d’abord, ce sont des joueurs de Chelsea et ils ont des contrats avec le club, mais pour le moment, ils s’entraînent toujours séparément, a indiqué l’Italien en parlant d’Axel Disasi et de l’ailier anglais Raheem Sterling. Depuis le début de la saison, je ne les ai pas vus. S'ils peuvent réintégrer le groupe pendant la saison ? Non. » Pour le Français, il y a vraiment de quoi regretter son prêt avorté à Monaco.
Derniers commentaires

OM : Greenwood révèle son arme secrète

Non

OM : Greenwood révèle son arme secrète

Il a eu des soucis judiciaires, et oui.

Le PSG en enfer à Marseille, il prévient tout le monde

Notre match de Mardi sera un véritable test afin de voir notre niveau En cas de résultat positif, oui il se peut que l enthousiasme se répercute sur le match de dimanche et on risque d etre dur a manœuvrer Par contre si on se fait déboîter a Madrid, le moral, la confiance sera a 0 et Paris risque d en profiter Un match apres l autre puisque les vérités sur les doutes ou la confiance d aujourd'hui seront peut etre différents la semaine prochaine

OM : Greenwood révèle son arme secrète

La plaine a étais retiré parce que y'a avait aucune preuve d ADN ou d alibi physique

OM : Greenwood révèle son arme secrète

La plainte a été retiré donc sans ca, il n y a pas de jugement donc AUCUN SOUCIS JUDICIARE EN ANGLETERRE

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
93300583
2
O. Lyonnais
93300550
3
Monaco
94301385
4
LOSC Lille
732107114
5
Lens
63201253
6
Strasbourg
63201143
7
Toulouse
63201066
8
O. Marseille
64202594
9
Nice
64202055
10
Angers SCO
43111022
11
Rennes
43111-325
12
Le Havre
33102-156
13
Paris
33102-358
14
Nantes
34103-213
15
Auxerre
34103-336
16
Lorient
34103-7512
17
Brest
13012-448
18
Metz
03003-527

