Monaco lui passe sous le nez, il vit un enfer

Proche d’un retour à l’AS Monaco cet été, Axel Disasi a finalement été bloqué. Le défenseur central de Chelsea espérait retrouver le club de la Principauté. D’autant que le manager londonien Enzo Maresca lui a définitivement fermé la porte.

Fausse joie pour Axel Disasi. Mis à l’écart à Chelsea, le Français avait l’opportunité de retrouver l’AS Monaco cet été. Le club de la Principauté s’est manifesté afin d’obtenir le prêt du défenseur central. Mais l’ancien Monégasque, particulièrement emballé par un retour sur le Rocher, a été bloqué par la limite de prêts autorisés à l’étranger.

« Entre Bournemouth et West Ham, tu as Monaco qui vient au milieu, a récemment raconté l’international tricolore au Média Carré. Et là, tu me prends par les sentiments. Tous les souvenirs reviennent. Même en parlant avec ma famille, même eux ils sont pris d'affect. Et là, la réflexion, elle est… Elle change ! Dans ma tête, je me suis dit… Je suis chez moi, je suis bien. Monaco c'était aussi un prêt, mais c'est la maison. »

« Mais le truc de fou qu'il se passe, c'est qu'en parallèle, Chelsea, il ne leur reste qu'un seul prêt international. Et du coup, tu as Nicolas Jackson qui va être prêté au Bayern, a poursuivi Axel Disasi. Et jusqu'à la dernière minute, j'ai poussé pour Monaco. Et le dimanche, Jackson, ça se fait. » Une énorme déception pour le défenseur central. D’autant que son manager à Chelsea Enzo Maresca, qui l’a écarté pendant la préparation, ne compte pas réintégrer les indésirables.

« Tout d’abord, ce sont des joueurs de Chelsea et ils ont des contrats avec le club, mais pour le moment, ils s’entraînent toujours séparément, a indiqué l’Italien en parlant d’Axel Disasi et de l’ailier anglais Raheem Sterling. Depuis le début de la saison, je ne les ai pas vus. S'ils peuvent réintégrer le groupe pendant la saison ? Non. » Pour le Français, il y a vraiment de quoi regretter son prêt avorté à Monaco.