La Turquie débarque et veut chiper Diatta à Monaco

L'AS Monaco pourrait perdre encore quelques joueurs en cette fin de mercato estival en Turquie et en Arabie saoudite. Krépin Diatta ne manque en tout cas pas de prétendants.

L'AS Monaco a connu un mercato estival très mouvementé. Le club de la Principauté s'est bien renforcé sur le papier afin de faire face aux défis en Ligue 1, en Coupe de France mais surtout en Ligue des champions. Problème, le mercato n'est pas encore terminé partout dans le monde. Il est encore ouvert dans des pays comme l'Arabie saoudite et la Turquie. En Turquie, le marché ferme d'ailleurs dans deux jours. Raison pour laquelle pas mal de clubs s'activent pour recruter. Et à Monaco, un joueur plait particulièrement, à savoir Krépin Diatta.

Diatta vers un départ prochain de l'AS Monaco

Selon les informations de Loïc Tanzi, l'international sénégalais n'est en effet plus très loin de quitter Monaco pour le championnat turc. Trabzonspor et Besiktas négocient actuellement avec la direction monégasque pour trouver le meilleur accord possible, alors que Diatta n'a plus qu'un an de contrat avec l'ASM. A noter que le départ de Diatta pourra se faire sans indemnités. Monaco négocierait juste un pourcentage sur une possible revente du joueur africain. Trabzonspor et Besiktas doivent aussi trouver un accord avec le natif de Dakar.

K. Diatta Sénégal • Âge 26 • Attaquant Coupe de France Matchs 1 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Super Cup Matchs 0 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Friendly International Matchs 2 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 1 Rouge 0 Jaune Rouge 0

Ces dernières semaines, Krépin Diatta a perdu pas mal de temps de jeu avec son club et un départ pourrait l'arranger afin d'arriver lancé pour une éventuelle présence à la Coupe du monde 2026 avec le Sénégal. Tout pourrait se décanter très vite dans son dossier, alors que Monaco doit en plus de cela préparer son déplacement à Auxerre samedi en Ligue 1. Après trois journées disputées en championnat, les hommes d'Adi Hutter sont quatrièmes, avec deux victoires et une défaite au compteur. Et attention à ne pas perdre trop de points en route au vu de la concurrence.