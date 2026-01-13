Monaco attaqué par Liverpool au mercato

Gravement blessé au genou lors du dernier déplacement à Arsenal, Conor Bradley est forfait pour le reste de la saison. Dans ce contexte, Liverpool explore plusieurs pistes pour le remplacer lors de ce mercato hivernal et a coché le nom de Vanderson de l'AS Monaco.

Le déplacement à l'Emirates Stadium pour affronter le leader de Premier League Arsenal aurait pu être l'occasion pour Liverpool de frapper un gros coup. Si la rencontre s'est soldée sur un triste 0-0, elle a toutefois été marquée par la grave blessure au genou de Conor Bradley. Le latéral droit des Reds a dû être évacué sur civière puis opéré avant d'apprendre qu'il ne rejouerait pas de la saison. Face à cette situation impromptue, la direction du club du Merseyside envisage de recruter un nouveau latéral droit en profitant de la fenêtre hivernale de transferts ouverte jusqu'au lundi 2 février prochain. Parmi les pistes explorées, Vanderson, le défenseur brésilien de l' AS Monaco , pourrait bien être disponible cet hiver.

V. de Oliveira Campos Brésil • Âge 24 • Défenseur World Cup 2026 Matchs 0 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Friendly International 2026 Matchs 0 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Champions League 2025/2026 Matchs 4 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Ligue 1 2025/2026 Matchs 8 Buts 0 Passes décisives 2 Jaune 3 Rouge 0 Jaune Rouge 0

Vanderson est suivi par Liverpool

Face à l'absence longue durée de Conor Bradley, Liverpool est dans une impasse et songe à recruter un nouveau latéral droit en renfort. De son côté, Vanderson, encore sous contrat avec l'AS Monaco jusqu'en juin 2028, pourrait ne pas être retenu par le club de la Principauté en cas d'offre intéressante, apprend-on de TEAMtalk. Le média britannique explique que les Reds ont été informés de la disponibilité potentielle du Brésilien dès ce mois de janvier. Mieux, le latéral droit de 24 ans est même fortement pressenti pour quitter Monaco pendant la fenêtre de transferts hivernale et est ouvert à l'idée de rejoindre un club de Premier League. Ce même média indiquait quelques plus jours auparavant que Vanderson avait l'intention de partir, alors que d'autres clubs anglais le suivent.

Les Monégasques en ont probablement assez de son instabilité physique, lui qui a déjà manqué 11 matchs depuis le début de la saison pour cause de blessure. Il garde malgré tout la cote sur le marché européen car il possède un profil de latéral droit polyvalent, disposant de grandes qualités offensives autant qu'une certaine rigueur défensive. A ce jour, Transfermarkt l'évalue à 20 millions d'euros. Une vente à ce prix-là permettrait ainsi aux Monégasques de récupérer de quoi lui trouver un remplaçant, alors que seul Jordan Teze peut occuper le même poste.