Vanderson

Monaco attaqué par Liverpool au mercato

Monaco13 janv. , 22:40
parQuentin Mallet
0
Gravement blessé au genou lors du dernier déplacement à Arsenal, Conor Bradley est forfait pour le reste de la saison. Dans ce contexte, Liverpool explore plusieurs pistes pour le remplacer lors de ce mercato hivernal et a coché le nom de Vanderson de l'AS Monaco.
Le déplacement à l'Emirates Stadium pour affronter le leader de Premier League Arsenal aurait pu être l'occasion pour Liverpool de frapper un gros coup. Si la rencontre s'est soldée sur un triste 0-0, elle a toutefois été marquée par la grave blessure au genou de Conor Bradley. Le latéral droit des Reds a dû être évacué sur civière puis opéré avant d'apprendre qu'il ne rejouerait pas de la saison. Face à cette situation impromptue, la direction du club du Merseyside envisage de recruter un nouveau latéral droit en profitant de la fenêtre hivernale de transferts ouverte jusqu'au lundi 2 février prochain. Parmi les pistes explorées, Vanderson, le défenseur brésilien de l'AS Monaco, pourrait bien être disponible cet hiver.
V. de Oliveira Campos

V. de Oliveira Campos

BrazilBrésil Âge 24 Défenseur

World Cup

2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Friendly International

2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

2025/2026
Matchs4
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

2025/2026
Matchs8
Buts0
Passes décisives2
Jaune3
Rouge0
Jaune Rouge0

Vanderson est suivi par Liverpool

Face à l'absence longue durée de Conor Bradley, Liverpool est dans une impasse et songe à recruter un nouveau latéral droit en renfort. De son côté, Vanderson, encore sous contrat avec l'AS Monaco jusqu'en juin 2028, pourrait ne pas être retenu par le club de la Principauté en cas d'offre intéressante, apprend-on de TEAMtalk. Le média britannique explique que les Reds ont été informés de la disponibilité potentielle du Brésilien dès ce mois de janvier. Mieux, le latéral droit de 24 ans est même fortement pressenti pour quitter Monaco pendant la fenêtre de transferts hivernale et est ouvert à l'idée de rejoindre un club de Premier League. Ce même média indiquait quelques plus jours auparavant que Vanderson avait l'intention de partir, alors que d'autres clubs anglais le suivent.
Les Monégasques en ont probablement assez de son instabilité physique, lui qui a déjà manqué 11 matchs depuis le début de la saison pour cause de blessure. Il garde malgré tout la cote sur le marché européen car il possède un profil de latéral droit polyvalent, disposant de grandes qualités offensives autant qu'une certaine rigueur défensive. A ce jour, Transfermarkt l'évalue à 20 millions d'euros. Une vente à ce prix-là permettrait ainsi aux Monégasques de récupérer de quoi lui trouver un remplaçant, alors que seul Jordan Teze peut occuper le même poste.
0
