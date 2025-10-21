akliouche au psg monaco dechire une offre en or iconsport 259270 0075 1 395348

Monaco : Akliouche ouvre la porte à un départ !

Monaco21 oct. , 18:20
parQuentin Mallet
En marge de la réception de Tottenham à Louis II, Maghnes Akliouche a eu l'occasion d'évoquer les rumeurs sur son avenir loin de Monaco. L'international français affronte justement un club auquel il est lié par ces spéculations.
Maghnes Akliouche a passé un été particulièrement mouvementé. Après une saison très remarquée passée sur le Rocher, le milieu offensif gaucher a tapé dans l'oeil d'un très grand nombre de cadors européens. Un temps considéré comme l'une des priorités offensives de Luis Campos au Paris Saint-Germain, il a aussi été évoqué du côté de Manchester City, qui s'est finalement rabattu sur Rayan Cherki. Malgré toutes les spéculations sur son avenir, il a fait le choix de rester à Monaco pour tenter de confirmer sa belle saison précédente.
Et parmi les nombreux clubs qui ont tenté leur chance lors du dernier mercato estival, on retrouve Tottenham, écurie qu'affrontent justement les Monégasques ce mercredi 22 octobre dans le cadre de la troisième journée de la phase de championnat de la Ligue des champions. L'occasion pour la presse anglaise de remettre du grain à moudre aux rumeurs le liant aux Spurs.

Akliouche sort du silence

« J'ai trouvé très flatteur d'avoir ce genre d'histoires et de liens, mais je suis un joueur de Monaco et je joue contre les Spurs demain, donc je ferai de mon mieux. Pour ce qui est de jouer en Premier League, pourquoi pas ? On verra bien, mais demain, je donnerai tout », a déclaré Maghnes Akliouche dans des propos en conférence de presse. Sans confirmer qu'il était lié à Tottenham autrement que par des rumeurs, le milieu offensif de 23 ans ne ferme clairement pas la porte à un départ pour le championnat britannique.
M. Akliouche

M. Akliouche

FranceFrance Âge 23 Attaquant

Coupe de France

Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Super Cup

Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

Matchs2
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

Matchs7
Buts2
Passes décisives1
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0
En attendant, il ne réalise pas un début de saison particulièrement flamboyant. S'il sort de temps en temps des prestations prometteuses, comme face à Strasbourg et au Havre en tout début de saison, il ne montre pas encore totalement les qualités qui ont fait de lui un joueur hautement suivi par les meilleurs clubs européens.
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
18860221714
2
Paris Saint Germain
1785211688
3
Strasbourg
16851217107
4
Lens
1685121275
5
O. Lyonnais
1585031183
6
LOSC Lille
14842216106
7
Monaco
14842217134
8
Toulouse
13841315123
9
Nice
1183231214-2
10
Rennes
1182511112-1
11
Paris
1083141315-2
12
Brest
9823314140
13
Lorient
882241219-7
14
Auxerre
78215712-5
15
Nantes
6813459-4
16
Le Havre
681341016-6
17
Angers SCO
68134412-8
18
Metz
28026520-15

Loading