Monaco : Akliouche ouvre la porte à un départ !

En marge de la réception de Tottenham à Louis II, Maghnes Akliouche a eu l'occasion d'évoquer les rumeurs sur son avenir loin de Monaco. L'international français affronte justement un club auquel il est lié par ces spéculations.

Maghnes Akliouche a passé un été particulièrement mouvementé. Après une saison très remarquée passée sur le Rocher, le milieu offensif gaucher a tapé dans l'oeil d'un très grand nombre de cadors européens. Un temps considéré comme l'une des priorités offensives de Luis Campos au Paris Saint-Germain, il a aussi été évoqué du côté de Manchester City, qui s'est finalement rabattu sur Rayan Cherki. Malgré toutes les spéculations sur son avenir, il a fait le choix de rester à Monaco pour tenter de confirmer sa belle saison précédente.

Et parmi les nombreux clubs qui ont tenté leur chance lors du dernier mercato estival, on retrouve Tottenham, écurie qu'affrontent justement les Monégasques ce mercredi 22 octobre dans le cadre de la troisième journée de la phase de championnat de la Ligue des champions. L'occasion pour la presse anglaise de remettre du grain à moudre aux rumeurs le liant aux Spurs.

Akliouche sort du silence

« J'ai trouvé très flatteur d'avoir ce genre d'histoires et de liens, mais je suis un joueur de Monaco et je joue contre les Spurs demain, donc je ferai de mon mieux. Pour ce qui est de jouer en Premier League, pourquoi pas ? On verra bien, mais demain, je donnerai tout », a déclaré Maghnes Akliouche dans des propos en conférence de presse. Sans confirmer qu'il était lié à Tottenham autrement que par des rumeurs, le milieu offensif de 23 ans ne ferme clairement pas la porte à un départ pour le championnat britannique.

M. Akliouche France • Âge 23 • Attaquant Coupe de France Matchs 0 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Super Cup Matchs 1 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Champions League Matchs 2 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Ligue 1 Matchs 7 Buts 2 Passes décisives 1 Jaune 1 Rouge 0 Jaune Rouge 0

En attendant, il ne réalise pas un début de saison particulièrement flamboyant. S'il sort de temps en temps des prestations prometteuses, comme face à Strasbourg et au Havre en tout début de saison, il ne montre pas encore totalement les qualités qui ont fait de lui un joueur hautement suivi par les meilleurs clubs européens.