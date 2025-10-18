Akliouche au PSG, Monaco donne son accord !

Le Paris Saint-Germain a raté le transfert de Maghnes Akliouche au dernier mercato estival. Les Parisiens ont été refroidis par la gourmandise de Monaco. Cependant, le PSG n'a pas abandonné cette piste et il va bientôt bénéficier d'un interlocuteur moins exigeant.

Talent immense du football français, Maghnes Akliouche a franchi un vrai cap en sélection ces dernières semaines. Le milieu offensif monégasque s'installe en Equipe de France, ayant été appelé lors des deux derniers rassemblements. Il progresse bien sous les ordres de Didier Deschamps puisqu'il a été l'un des meilleurs français en Islande lundi. Reste désormais à développer sa carrière en club et à rejoindre l'élite européenne. La porte d'entrée toute désignée de ce nouveau monde s'appelle le Paris Saint-Germain

Akliouche au PSG dès janvier ?

PSGINSIDE-ACTUS. Le club parisien est le prétendant le plus sérieux du joueur de 23 ans depuis plus d'un an déjà. Le transfert d'Akliouche était même annoncé pour l'été dernier. Luis Campos et Luis Enrique poussaient pour l'obtenir tandis que l'intéressé acceptait de rejoindre le PSG. Néanmoins, Monaco a été exigeant sur le plan financier en fixant le prix du milieu de terrain à 70 millions d'euros. Une somme trop élevée pour les Parisiens qui ont décidé de patienter un peu. Les négociations vont reprendre en janvier et elles ont de bonnes chances d'aboutir cette fois-ci selon

Le compte X d'informations indique que l'ASM va desserrer l'étau dans ce dossier. « Monaco pourrait lâcher finalement Akliouche au mercato d'hiver, mais à ses conditions et après avoir trouvé un remplaçant. Le PSG est la piste prioritaire, Luis Enrique le veut et le joueur est séduit. La balle est désormais dans le camp de Monaco. Paris ne lâche pas le joueur », révèle le compte spécialisé. Une excellente nouvelle pour Paris qui pourra enrichir son secteur offensif avec un nouveau profil. De plus, cela soulagera Luis Enrique alors que le PSG fait face à une cascade de blessures cette saison.