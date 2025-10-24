Le retour de Paul Pogba encore repoussé

Recruté par Monaco cet été, Paul Pogba n'en finit plus d'attendre son premier match en Principauté. Celui-ci était d'abord programmé à Angers samedi dernier avant d'être repoussé de deux semaines. Désormais, son retour est plutôt attendu fin novembre.

Ce devait être un mariage de rêve, ça ressemble au gâchis de l'année. Le transfert de Paul Pogba à Monaco l'été dernier faisait saliver les supporters et les journalistes. Cadre majeur de l'Equipe de France championne du monde en 2018, « la Pioche » débarquait en France pour se relancer et jouer un troisième Mondial en 2026. Cependant, Pogba n'a toujours pas découvert la Ligue 1 . A court de forme, le milieu de terrain a suivi une préparation physique individuelle. Samedi dernier, Angers aurait du être le premier adversaire de l'ancien turinois. Mais, son grand retour a été reporté au dernier moment.

Je pense qu'on est encore sur quelques semaines - Sébastien Pocognoli à propos de Pogba

Pogba a subi une alerte musculaire à la cuisse droite, l'obligeant à ronger son frein deux semaines de plus. Sur le papier, le joueur de 32 ans doit retrouver les terrains contre le Paris FC le samedi 1er novembre. Une idée raisonnable pour celui qui s'entraîne régulièrement avec le groupe monégasque. Toutefois, le nouvel entraîneur de l'ASM Sébastien Pocognoli a refroidi les supporters ce vendredi. En conférence de presse, il a admis qu'il faudrait sans doute attendre plusieurs semaines avant de voir Paul Pogba disputer un match officiel.

« Il est proche, mais il y a encore des étapes. Notamment, oui, de s’entraîner à 100 % toute la séance, ce qu’il n’a pas encore fait. Je pense qu’on est encore sur quelques semaines. À voir si ce sera avant la trêve ou pas. Mais en tout cas, ça fait plaisir de le revoir sur le terrain et qu’il revienne parmi ses coéquipiers. Ça me permet aussi de le découvrir, pas seulement hors du terrain, mais aussi maintenant sur le terrain », a indiqué l'entraîneur belge. S'il faut patienter après la prochaine trêve internationale, le retour aura lieu le 22 novembre à Rennes. Une date tardive pour les ambitions de Monaco et pour les rêves d'Amérique de Paul Pogba.