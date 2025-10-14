ICONSPORT_273168_0061

Monaco : Pogba reporte encore son grand retour

Monaco14 oct. , 20:21
parMehdi Lunay
Recruté cet été par Monaco, Paul Pogba n'a toujours pas joué la moindre minute avec les Monégasques en compétition officielle. Ce retour devait s'effectuer samedi mais ce ne sera pas le cas finalement.
Paul Pogba à Monaco, c'était la promesse d'une association séduisante. C'est pour le moment un immense fiasco. Le champion du monde 2018 n'a pas encore foulé les pelouses de Ligue 1, devant se remettre à niveau physiquement. L'ancien entraîneur de l'ASM Adi Hütter avait toutefois promis que le milieu de terrain serait sur pied ce samedi à Angers. Malgré le changement de coach, rien ne devait remettre en cause ce retour sur le papier...sauf bien sûr une alerte physique pour Paul Pogba.
Malheureusement, le joueur de 32 ans a été victime d'une « alerte musculaire aux quadriceps de la cuisse droite » la semaine dernière selon les informations de l'AFP. L'AS Monaco a confirmé la blessure de Pogba et a surtout annoncé son forfait pour le match de Ligue 1 à Angers. Présent dans le Golfe actuellement, comme en attestent ses publications sur les réseaux sociaux, Pogba est incertain pour le match de Ligue des champions contre Tottenham mercredi prochain. Les supporters monégasques vont devoir encore patienter avant de le voir à l'œuvre. 
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1675111358
2
O. Marseille
15750215510
3
Strasbourg
1575021477
4
O. Lyonnais
157502954
5
Monaco
13741216124
6
Lens
1374121064
7
LOSC Lille
11732214104
8
Paris
1073131213-1
9
Toulouse
1073131112-1
10
Rennes
107241910-1
11
Brest
8722311110
12
Nice
87223912-3
13
Lorient
77214916-7
14
Auxerre
67205510-5
15
Le Havre
67133810-2
16
Nantes
6713357-2
17
Angers SCO
57124311-8
18
Metz
27025516-11

