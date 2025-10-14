Monaco : Pogba reporte encore son grand retour

Recruté cet été par Monaco, Paul Pogba n'a toujours pas joué la moindre minute avec les Monégasques en compétition officielle. Ce retour devait s'effectuer samedi mais ce ne sera pas le cas finalement.

Paul Pogba à Monaco , c'était la promesse d'une association séduisante. C'est pour le moment un immense fiasco. Le champion du monde 2018 n'a pas encore foulé les pelouses de Ligue 1 , devant se remettre à niveau physiquement. L'ancien entraîneur de l'ASM Adi Hütter avait toutefois promis que le milieu de terrain serait sur pied ce samedi à Angers. Malgré le changement de coach, rien ne devait remettre en cause ce retour sur le papier...sauf bien sûr une alerte physique pour Paul Pogba.

Malheureusement, le joueur de 32 ans a été victime d'une « alerte musculaire aux quadriceps de la cuisse droite » la semaine dernière selon les informations de l'AFP. L'AS Monaco a confirmé la blessure de Pogba et a surtout annoncé son forfait pour le match de Ligue 1 à Angers. Présent dans le Golfe actuellement, comme en attestent ses publications sur les réseaux sociaux, Pogba est incertain pour le match de Ligue des champions contre Tottenham mercredi prochain. Les supporters monégasques vont devoir encore patienter avant de le voir à l'œuvre.