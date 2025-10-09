Le nouveau coach arrive, Monaco fait une boulette

Deux jours après avoir acté le départ d’Adi Hütter, les dirigeants de Monaco ont trouvé le successeur de l’Autrichien. Il s’agit de Sébastien Pocognoli, lequel va débarquer de l’Union Saint-Gilloise.

« Sébastien Pocognoli va devenir le prochain entraîneur de l’AS Monaco. Le coach belge l’a annoncé à son groupe dans la causerie d’avant-match lors de l’amical face au Patro-Eisden ce midi » a révélé notre confrère. La fin d’un suspense donc pour les supporters de l’AS Monaco alors que les noms d’Edin Terzic et de Sergio Conceiçao avaient été évoqués ces dernières heures. Champion de Belgique avec l’Union Saint-Gilloise la saison dernière et actuellement leader du championnat belge, Sébastien Pocognoli va devenir le nouvel entraîneur de l’AS Monaco . Une information confirmée par le spécialiste de Sky Sports, Sacha Tavolieri sur X.a révélé notre confrère. La fin d’un suspense donc pour les supporters de l’AS Monaco alors que les noms d’Edin Terzic et de Sergio Conceiçao avaient été évoqués ces dernières heures.

Sur le papier, la piste Sébastien Pocognoli peut sembler séduisante avec un jeune entraîneur dont les résultats récents sont excellents. L’ASM fait pourtant une grave erreur en misant sur Pocognoli en cours de saison selon Walid Acherchour. « Les coachs qui partent en pleine saison de leur club pour aller dans un plus grand, ça a jamais marché ! Potter à Chelsea, Amorim à United sont des magnifiques exemples. T’es en Ligue des Champions, 1er de ton championnat. J’arrive pas à comprendre et que dire de l’image » se désole sur son compte X le chroniqueur de RMC et de Winamax. Reste maintenant à voir si le coach belge de 38 ans suivra les mauvais exemples de Graaham Potter et de Ruben Amorim à Chelsea et à Manchester United, ou s’il s’acclimatera plus rapidement à son nouveau club.