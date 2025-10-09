ICONSPORT_272518_0034
Sébastien Pocognoli

Le nouveau coach arrive, Monaco fait une boulette

Monaco09 oct. , 11:40
parCorentin Facy
2
Deux jours après avoir acté le départ d’Adi Hütter, les dirigeants de Monaco ont trouvé le successeur de l’Autrichien. Il s’agit de Sébastien Pocognoli, lequel va débarquer de l’Union Saint-Gilloise.
Champion de Belgique avec l’Union Saint-Gilloise la saison dernière et actuellement leader du championnat belge, Sébastien Pocognoli va devenir le nouvel entraîneur de l’AS Monaco. Une information confirmée par le spécialiste de Sky Sports, Sacha Tavolieri sur X. « Sébastien Pocognoli va devenir le prochain entraîneur de l’AS Monaco. Le coach belge l’a annoncé à son groupe dans la causerie d’avant-match lors de l’amical face au Patro-Eisden ce midi » a révélé notre confrère. La fin d’un suspense donc pour les supporters de l’AS Monaco alors que les noms d’Edin Terzic et de Sergio Conceiçao avaient été évoqués ces dernières heures.
Sur le papier, la piste Sébastien Pocognoli peut sembler séduisante avec un jeune entraîneur dont les résultats récents sont excellents. L’ASM fait pourtant une grave erreur en misant sur Pocognoli en cours de saison selon Walid Acherchour. « Les coachs qui partent en pleine saison de leur club pour aller dans un plus grand, ça a jamais marché ! Potter à Chelsea, Amorim à United sont des magnifiques exemples. T’es en Ligue des Champions, 1er de ton championnat. J’arrive pas à comprendre et que dire de l’image » se désole sur son compte X le chroniqueur de RMC et de Winamax. Reste maintenant à voir si le coach belge de 38 ans suivra les mauvais exemples de Graaham Potter et de Ruben Amorim à Chelsea et à Manchester United, ou s’il s’acclimatera plus rapidement à son nouveau club.

Lire aussi

Monaco : Hutter remplacé par le champion de Belgique ?Monaco : Hutter remplacé par le champion de Belgique ?
2
Articles Recommandés
ICONSPORT_272982_0416
Mercato

Chelsea se trompe de joueur, Strasbourg explose de rire

ICONSPORT_272834_0006
PSG

100 millions d'euros pour Olise, le PSG a le feu vert

ICONSPORT_270944_0029
OM

OM : « C’est dingue », les 18 ME les mieux dépensés du mercato

ICONSPORT_271163_0417
OL

OL : Se sacrifier comme Mikautadze, il n’y a jamais pensé

ICONSPORT_271641_0241
PSG

PSG : Al-Khelaïfi harcèle le père de Lamine Yamal

Fil Info

13:20
Chelsea se trompe de joueur, Strasbourg explose de rire
13:00
100 millions d'euros pour Olise, le PSG a le feu vert
12:40
OM : « C’est dingue », les 18 ME les mieux dépensés du mercato
12:20
OL : Se sacrifier comme Mikautadze, il n’y a jamais pensé
12:00
PSG : Al-Khelaïfi harcèle le père de Lamine Yamal
11:20
Nantes a le meilleur gardien de Ligue 1
11:00
OM : Roberto De Zerbi se félicite pour ce coup de génie
10:30
Bordeaux : Plus gros salaire du club, il va enfin rejouer
10:00
Le Barça prêt à payer 65 ME pour son prochain buteur ?

Derniers commentaires

Tolisso oublié, le retour de Thauvin le scandalise

ouille. je crois que tu n'as toujours rien compris.

PSG : Al-Khelaïfi harcèle le père de Lamine Yamal

A part des kilomètres de pub y a plus rien sur ce site. C est Morne plaine. Bravo, bande de nazes vous avez bien réussi a le faire crever.

OL : Fabio Carvalho offert sur un plateau à Lyon

Encore un mo .. est ce bien utile

OL : Fabio Carvalho offert sur un plateau à Lyon

Encore un mo .. est ce bien utile

OL : Fabio Carvalho offert sur un plateau à Lyon

Toujours les deux mêmes mongoliens qui n'ont rien à dire. Quelle triste vie.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1675111358
2
O. Marseille
15750215510
3
Strasbourg
1575021477
4
O. Lyonnais
157502954
5
Monaco
13741216124
6
Lens
1374121064
7
LOSC Lille
11732214104
8
Paris
1073131213-1
9
Toulouse
1073131112-1
10
Rennes
107241910-1
11
Brest
8722311110
12
Nice
87223912-3
13
Lorient
77214916-7
14
Auxerre
67205510-5
15
Le Havre
67133810-2
16
Nantes
6713357-2
17
Angers SCO
57124311-8
18
Metz
27025516-11

Loading