ICONSPORT_272518_0034

Monaco : Hutter remplacé par le champion de Belgique ?

Monaco08 oct. , 20:40
parMehdi Lunay
0
L'AS Monaco ne veut plus d'Adi Hutter sur le banc après la trêve internationale. Problème, les candidats ne se bousculent pas pour le remplacer. Cela oblige l'ASM à sonder l'entraîneur qui monte en Belgique.
Le match nul décevant de Monaco dans le derby contre Nice 2-2 dimanche a été la goutte de trop pour Adi Hutter. L'entraîneur autrichien est sur le départ en Principauté. Même si l'ASM est cinquième et n'est pas larguée en Ligue 1, elle ne développe pas le fond de jeu attendu par la direction au vu de son effectif. Monaco a besoin d'un nouvel élan avec un nouveau coach. Encore faut-il le trouver. En effet, la cible prioritaire des dirigeants Edin Terzic a refusé le poste. L'ancien technicien de Dortmund n'est pas le seul à snober les Monégasques puisque Thiago Motta n'a pas accepté non plus la proposition.

Monaco veut l'entraîneur de l'Union Saint-Gilloise

De quoi pousser les dirigeants du club princier à se pencher sur des options moins connues. L'une d'elles les amène en Belgique selon les informations de L'Equipe. L'ASM s'intéresse à Sébastien Pocognoli, l'entraîneur de l'Union Saint-Gilloise. A 38 ans, il vient de débuter sa deuxième saison sur un banc comme coach principal mais il bénéficie déjà d'une belle cote. La saison dernière, il a guidé le club bruxellois vers le titre de champion national, son premier depuis 90 ans.
Il poursuit son bon travail cette saison puisque l'Union Saint-Gilloise est leader du championnat de Belgique et a débuté sa campagne de Ligue des champions par un succès sur la pelouse du PSV Eindhoven 1-3. Reste à contacter le Belge et à se mettre d'accord avec lui. Pocognoli sera en fin de contrat à l'Union Saint-Gilloise à l'issue de la saison. S'il accepte la proposition monégasque, il deviendrait le deuxième entraîneur belge du club après Philippe Clément entre 2022 et 2023.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_272756_0127
OM

OM : Les Marseillais ridiculisent Zack Nani

Adrien Rabiot
Serie A

« Il oublie qu’il est payé des millions d’euros » : Adrien Rabiot se fait fracasser

ICONSPORT_170691_0306
OM

OM : Corinne Diacre a un objectif fou à Marseille

premiere liste tuchel donne une lecon a deschamps deschamps 47 389801
Equipe de France

EdF : Deschamps met un gros stop à ses joueurs

Fil Info

22:00
OM : Les Marseillais ridiculisent Zack Nani
21:30
« Il oublie qu’il est payé des millions d’euros » : Adrien Rabiot se fait fracasser
21:00
OM : Corinne Diacre a un objectif fou à Marseille
20:20
EdF : Deschamps met un gros stop à ses joueurs
20:06
CdM 2026 : Salah offre son ticket à l'Egypte
20:00
PSG : Plus précoce que Lamine Yamal, il fait craquer Paris
19:30
OM : Liverpool met une claque à Marseille
19:00
Coup dur pour Canal+, Netflix se jette sur la LdC
18:30
Rennes : Rongier capitaine, l’erreur qui fait sauter Beye

Derniers commentaires

« Il oublie qu’il est payé des millions d’euros » : Adrien Rabiot se fait fracasser

Ces putains de clubs de foot marchent vraiment sur la tête... et les UEFA ou FIFA y sont pour beaucoup... vivement la faillite totale de ce si beau sport...

« Il oublie qu’il est payé des millions d’euros » : Adrien Rabiot se fait fracasser

Au moins il risque pas d'avoir froid aux mains 😅

OM : Corinne Diacre a un objectif fou à Marseille

allez on trinque Corinne ? Mais on a perdu ! Justement ! On trinque Coco ?

L'OM en rouleau compresseur à Metz

Provocation...seul les imbéciles tombent dedans le nez en avant, et oui.

L'OM en rouleau compresseur à Metz

Voilà tu fuis comme toujours

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1675111358
2
O. Marseille
15750215510
3
Strasbourg
1575021477
4
O. Lyonnais
157502954
5
Monaco
13741216124
6
Lens
1374121064
7
LOSC Lille
11732214104
8
Paris
1073131213-1
9
Toulouse
1073131112-1
10
Rennes
107241910-1
11
Brest
8722311110
12
Nice
87223912-3
13
Lorient
77214916-7
14
Auxerre
67205510-5
15
Le Havre
67133810-2
16
Nantes
6713357-2
17
Angers SCO
57124311-8
18
Metz
27025516-11

Loading