Monaco : Hutter remplacé par le champion de Belgique ?

L'AS Monaco ne veut plus d'Adi Hutter sur le banc après la trêve internationale. Problème, les candidats ne se bousculent pas pour le remplacer. Cela oblige l'ASM à sonder l'entraîneur qui monte en Belgique.

Le match nul décevant de Monaco dans le derby contre Nice 2-2 dimanche a été la goutte de trop pour Adi Hutter. L'entraîneur autrichien est sur le départ en Principauté. Même si l'ASM est cinquième et n'est pas larguée en Ligue 1, elle ne développe pas le fond de jeu attendu par la direction au vu de son effectif. Monaco a besoin d'un nouvel élan avec un nouveau coach. Encore faut-il le trouver. En effet, la cible prioritaire des dirigeants Edin Terzic a refusé le poste. L'ancien technicien de Dortmund n'est pas le seul à snober les Monégasques puisque Thiago Motta n'a pas accepté non plus la proposition.

Monaco veut l'entraîneur de l'Union Saint-Gilloise

De quoi pousser les dirigeants du club princier à se pencher sur des options moins connues. L'une d'elles les amène en Belgique selon les informations de L'Equipe. L'ASM s'intéresse à Sébastien Pocognoli, l'entraîneur de l'Union Saint-Gilloise. A 38 ans, il vient de débuter sa deuxième saison sur un banc comme coach principal mais il bénéficie déjà d'une belle cote. La saison dernière, il a guidé le club bruxellois vers le titre de champion national, son premier depuis 90 ans.

Il poursuit son bon travail cette saison puisque l'Union Saint-Gilloise est leader du championnat de Belgique et a débuté sa campagne de Ligue des champions par un succès sur la pelouse du PSV Eindhoven 1-3. Reste à contacter le Belge et à se mettre d'accord avec lui. Pocognoli sera en fin de contrat à l'Union Saint-Gilloise à l'issue de la saison. S'il accepte la proposition monégasque, il deviendrait le deuxième entraîneur belge du club après Philippe Clément entre 2022 et 2023.