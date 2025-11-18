Le Barça furieux contre Monaco

La bonne affaire Ansu Fati est en train de se transformer en déboire alors que le temps de jeu de l'Espagnol s'amenuise. Le FC Barcelone se prépare à agir.

La donne a changé à l’AS Monaco , et cela n’est pas une bonne nouvelle pour Ansu Fati. L’ancien prodige du FC Barcelone s’était refait la cerise en début de saison, empilant les buts avec le club de la Principauté malgré des résultats très irréguliers. Mais le changement d’entraineur n’a pas arrangé la situation de l’international espagnol. Depuis l’arrivée de Sébastien Pocognoli, Fati n’a plus marqué le moindre but, et a surtout vu son temps de jeu fondre comme neige au soleil, avec seulement 55 minutes sur le terrain sur les trois derniers matchs par exemple.

Selon Marca, ce changement radical a déjà eu le don d’agacer le FC Barcelone, qui craint de voir son joueur disparaitre des radars alors qu’il était parti à Monaco pour se relancer. Le club catalan a donné un mois, jusqu’à la trêve internationale, pour voir la situation s’améliorer. Dans le cas contraire, il se réserve le droit de récupérer Ansu Fati pour lui trouver une nouvelle destination.

Il faudrait pour cela savoir ce qui est prévu dans le contrat de prêt de celui qui était annoncé comme le successeur de Lionel Messi chez les blaugranas au début de sa carrière. Mais vu le salaire du joueur, et en cas de très faible utilisation, l’AS Monaco ne devrait pas s’accrocher à lui si le FC Barcelone le rappelle.

Son utilisation lors du sprint de fin d’année sera donc scrutée, même si l’enchainement des matchs pourrait lui permettre de retrouver un temps de jeu plus régulier. Cette saison, l’Espagnol affiche toujours une feuille de statistiques très correcte avec 6 buts inscrits en 11 matchs, même si son dernier but remonte au match contre Nice du 5 octobre dernier. Il a récemment manqué un pénalty contre Lens.