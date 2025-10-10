Ansu Fati cartonne, l’Espagne retrouve le nouveau Messi

En réussite pour ses débuts à l’AS Monaco, Ansu Fati évolue sous le regard attentif de Luis de la Fuente. Le sélectionneur de l’Espagne se dit ravi du retour au premier plan de l’attaquant prêté par le FC Barcelone.

Si l’AS Monaco ne vit pas le début de saison espéré, une individualité parvient tout de même à se distinguer. On parle d’Ansu Fati dont les débuts sur le Rocher incitent plutôt à l’optimisme. L’attaquant prêté par le FC Barcelone, freiné par les blessures ces dernières années, et en manque de temps de jeu en Catalogne, commence à rattraper son retard physique par rapport à ses coéquipiers. Pendant que Paul Pogba doit repousser son retour à la compétition, l’Espagnol compte déjà six buts toutes compétitions confondues.

A. Fati Espagne • Âge 22 • Attaquant Champions League Matchs 2 Buts 1 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Ligue 1 Matchs 3 Buts 5 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0

Il n’en fallait pas plus pour que ses compatriotes s’enflamment à nouveau. Même s’il ne l’a pas convoqué pour le rassemblement en cours, le sélectionneur de la Roja Luis de la Fuente recommence à imaginer l’avenir de la sélection avec le Monégasque. « Ansu Fati faisait déjà partie des joueurs que nous suivions avant cette liste, a dévoilé le coach espagnol en conférence de presse. Nous suivons tous les joueurs susceptibles d'être sélectionnés dans tous les championnats européens et mondiaux. »

« Ansu a déjà marqué cinq ou six buts, nous le connaissons bien, il a déjà été avec nous, et nous l'estimons. Je ne peux pas garantir que nous prendrons un nouveau joueur pour le deuxième match en cas d'éventuel forfait. Je ne peux rien vous dire pour le moment. Nous étudierons cela en fin de semaine en fonction de l'état des joueurs. Mais bien sûr qu'Ansu est un joueur que nous aimons voir en forme, nous nous réjouissons beaucoup pour lui et pour le football parce qu'il est très intéressant pour l'avenir de la sélection espagnole », a annoncé Luis de la Fuente.