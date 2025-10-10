ICONSPORT_271464_0171
Ansu Fati

Ansu Fati cartonne, l’Espagne retrouve le nouveau Messi

Monaco10 oct. , 21:30
parEric Bethsy
0
En réussite pour ses débuts à l’AS Monaco, Ansu Fati évolue sous le regard attentif de Luis de la Fuente. Le sélectionneur de l’Espagne se dit ravi du retour au premier plan de l’attaquant prêté par le FC Barcelone.
Si l’AS Monaco ne vit pas le début de saison espéré, une individualité parvient tout de même à se distinguer. On parle d’Ansu Fati dont les débuts sur le Rocher incitent plutôt à l’optimisme. L’attaquant prêté par le FC Barcelone, freiné par les blessures ces dernières années, et en manque de temps de jeu en Catalogne, commence à rattraper son retard physique par rapport à ses coéquipiers. Pendant que Paul Pogba doit repousser son retour à la compétition, l’Espagnol compte déjà six buts toutes compétitions confondues.
A. Fati

A. Fati

SpainEspagne Âge 22 Attaquant

Champions League

Matchs2
Buts1
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

Matchs3
Buts5
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
Il n’en fallait pas plus pour que ses compatriotes s’enflamment à nouveau. Même s’il ne l’a pas convoqué pour le rassemblement en cours, le sélectionneur de la Roja Luis de la Fuente recommence à imaginer l’avenir de la sélection avec le Monégasque. « Ansu Fati faisait déjà partie des joueurs que nous suivions avant cette liste, a dévoilé le coach espagnol en conférence de presse. Nous suivons tous les joueurs susceptibles d'être sélectionnés dans tous les championnats européens et mondiaux. »
« Ansu a déjà marqué cinq ou six buts, nous le connaissons bien, il a déjà été avec nous, et nous l'estimons. Je ne peux pas garantir que nous prendrons un nouveau joueur pour le deuxième match en cas d'éventuel forfait. Je ne peux rien vous dire pour le moment. Nous étudierons cela en fin de semaine en fonction de l'état des joueurs. Mais bien sûr qu'Ansu est un joueur que nous aimons voir en forme, nous nous réjouissons beaucoup pour lui et pour le football parce qu'il est très intéressant pour l'avenir de la sélection espagnole », a annoncé Luis de la Fuente.
0
Articles Recommandés
apres l ol textor met botafogo en crise textor 18 396983
OL

OL : Textor va encore plomber les prochains mercatos

Paulo Fonseca
OL

Pour chasser l’OM, l’OL s’appuie sur Luis Enrique

mbappe est en forme ca change tout iconsport 267149 0109 397510
Liga

Mbappé entre dans les sales affaires du Barça

ICONSPORT_273000_0299
Monaco

Viré par Monaco, Hütter le vit très bien

Fil Info

22:00
OL : Textor va encore plomber les prochains mercatos
21:00
Pour chasser l’OM, l’OL s’appuie sur Luis Enrique
20:40
Mbappé entre dans les sales affaires du Barça
20:20
Viré par Monaco, Hütter le vit très bien
20:00
Alerte à l’OM, De Zerbi prêt à faire une (pause) Klopp
19:58
EdF : Les Espoirs se baladent aux Iles Féroé
19:55
France - Azerbaïdjan : les compos (20h45 sur TF1)
19:30
Pacho arraché au PSG, Liverpool voit une ouverture
19:11
Officiel : Monaco vire Adi Hütter

Derniers commentaires

Alerte à l’OM, De Zerbi prêt à faire une (pause) Klopp

oui beau but de la pucelle de bondy^^Ben ecoutes ca va je me retablis doucement :)

Alerte à l’OM, De Zerbi prêt à faire une (pause) Klopp

Heyy Doug, ca va impeccable et toi ? Beau but de celui que tu n apprécie plus non ?

Alerte à l’OM, De Zerbi prêt à faire une (pause) Klopp

waiii Greg comment il va celui ci??

Pour chasser l’OM, l’OL s’appuie sur Luis Enrique

Bravo modo la.legion d'honneur est pour toi 🤣

Alerte à l’OM, De Zerbi prêt à faire une (pause) Klopp

Alerte générale 😂

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1675111358
2
O. Marseille
15750215510
3
Strasbourg
1575021477
4
O. Lyonnais
157502954
5
Monaco
13741216124
6
Lens
1374121064
7
LOSC Lille
11732214104
8
Paris
1073131213-1
9
Toulouse
1073131112-1
10
Rennes
107241910-1
11
Brest
8722311110
12
Nice
87223912-3
13
Lorient
77214916-7
14
Auxerre
67205510-5
15
Le Havre
67133810-2
16
Nantes
6713357-2
17
Angers SCO
57124311-8
18
Metz
27025516-11

Loading