Monaco : Ansu Fati prend un avertissement en interne

Monaco22 oct. , 9:40
parNathan Hanini
Accroché samedi par le SCO d’Angers (1-1), l’AS Monaco reçoit Tottenham ce mercredi soir en Ligue des champions. Le club du rocher a récemment changé d'entraîneur pour nommer Sébastien Pocognoli. L’ancien coach de l’Union Saint-Gilloise a déjà dû recadrer certains joueurs.
Pour sa première sur le banc monégasque, Sébastien Pocognoli a découvert la difficulté de la Ligue 1. L’AS Monaco a été bousculée le week-end dernier par le Sco d’Angers. Une égalisation à cinq minutes du terme qui prive le club de la Principauté et son nouvel entraîneur des trois points. Pendant la rencontre, Sébastien Pocognoli a dû penser au match de ce mercredi face à Tottenham. Avec un effectif décimé, le nouveau manager monégasque doit gérer les temps de jeu et la fraîcheur physique des éléments à disposition. Pendant la rencontre, le Belge a décidé de sortir Ansu Fati. Un choix qui a déplu au joueur prêté par le FC Barcelone.

Ansu Fati doit travailler émotionnellement

L’Espagnol se voyait rester quelques minutes de plus sur la pelouse de Raymond Kopa. Son entraîneur a tenu à remettre les points sur les i avant le match contre les Spurs. « Je lui ai parlé après le match et il a réagi de la bonne manière. Qu'un joueur soit déçu de sortir, c'est normal. Quand un joueur est remplacé, il y a toujours une réflexion derrière, médicale ou tactique. Au-delà de la réaction, maladroite, ce genre d'épisode me donne beaucoup d'enseignements sur ce qu'il y a à travailler avec certains joueurs, » explique-t-il avant d’évoquer directement Fati. « Avec Ansu, c'est sur le contrôle émotionnel. Je ne suis pas un coach qui se ferme sur une réaction tant que le joueur adopte la bonne attitude le lendemain à l'entraînement. Ç'a été le cas donc il n'y a pas d'affaire au-delà de ce que l'on a vu, » conclu l'entraîneur belge. Monaco doit retrouver le goût de la victoire dès ce soir face aux Spurs avant la réception de Toulouse ce samedi. 
A. Fati

A. Fati

SpainEspagne Âge 22 Attaquant

Champions League

Matchs2
Buts1
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

Matchs4
Buts5
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
0
