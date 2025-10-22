Monaco : Ansu Fati prend un avertissement en interne

Accroché samedi par le SCO d’Angers (1-1), l’AS Monaco reçoit Tottenham ce mercredi soir en Ligue des champions. Le club du rocher a récemment changé d'entraîneur pour nommer Sébastien Pocognoli. L’ancien coach de l’Union Saint-Gilloise a déjà dû recadrer certains joueurs.

Pour sa première sur le banc monégasque, Sébastien Pocognoli a découvert la difficulté de la Ligue 1. L’AS Monaco a été bousculée le week-end dernier par le Sco d’Angers. Une égalisation à cinq minutes du terme qui prive le club de la Principauté et son nouvel entraîneur des trois points. Pendant la rencontre, Sébastien Pocognoli a dû penser au match de ce mercredi face à Tottenham. Avec un effectif décimé, le nouveau manager monégasque doit gérer les temps de jeu et la fraîcheur physique des éléments à disposition. Pendant la rencontre, le Belge a décidé de sortir Ansu Fati . Un choix qui a déplu au joueur prêté par le FC Barcelone.

Ansu Fati doit travailler émotionnellement

L’Espagnol se voyait rester quelques minutes de plus sur la pelouse de Raymond Kopa. Son entraîneur a tenu à remettre les points sur les i avant le match contre les Spurs. « Je lui ai parlé après le match et il a réagi de la bonne manière. Qu'un joueur soit déçu de sortir, c'est normal. Quand un joueur est remplacé, il y a toujours une réflexion derrière, médicale ou tactique. Au-delà de la réaction, maladroite, ce genre d'épisode me donne beaucoup d'enseignements sur ce qu'il y a à travailler avec certains joueurs, » explique-t-il avant d’évoquer directement Fati. « Avec Ansu, c'est sur le contrôle émotionnel. Je ne suis pas un coach qui se ferme sur une réaction tant que le joueur adopte la bonne attitude le lendemain à l'entraînement. Ç'a été le cas donc il n'y a pas d'affaire au-delà de ce que l'on a vu, » conclu l'entraîneur belge. Monaco doit retrouver le goût de la victoire dès ce soir face aux Spurs avant la réception de Toulouse ce samedi.