ICONSPORT_274540_0020

La Ligue 1 est prévenue, Monaco va recruter

Monaco23 oct. , 9:00
parGuillaume Conte
2
L'AS Monaco a décidé d'offrir une recrue à son nouvel entraineur, qui souhaite changer de système et va chercher en Ligue 1 un défenseur central.
Passé tout proche d’une très grosse performance face à Tottenham, l’AS Monaco confirme son potentiel pour bien figurer en Europe. Il ne manque pas grand-chose pour y arriver, et la venue du nouvel entraineur Sébastien Pocognoli va aussi aider à souder un effectif qui semblait parfois un peu perdu. Toutefois, l’entraîneur belge n’a effectué que quelques retouches pour le moment. Un grand changement va arriver, puisque l’ancien coach de l’Union Saint-Gilloise a demandé à ses dirigeants de faire venir un défenseur central très rapidement.
Ce sera donc un joker défensif qui sera recruté par l’AS Monaco dans les prochains jours normalement. L’idée pour Pocognoli est de passer à une défense à cinq avec trois centraux, ce qui n’est pas réalisable actuellement. Eric Dier est blessé, Christian Mawissa revient aussi de l’infirmerie. L’entraineur du club de la Principauté a besoin d’un joueur de plus dans ce secteur et les recruteurs de l’ASM se sont mis immédiatement au travail selon L'Equipe.
Le joueur ciblé est un élément prometteur, avec un gros potentiel mais capable de jouer rapidement à ce poste. Pas évident à trouver, car cela ne peut concerner qu’un joueur libre, ou un joueur qui évolue actuellement en France. Ce sont les conditions nécessaires pour utiliser un joker d'ici l'ouverture du mercato, début janvier 2026. Les clubs de Ligue 1 sont prévenus, Monaco va certainement regarder de près les effectifs de l’élite dans les prochains jours, et devrait faire une offre pour combler son nouvel entraineur.
Depuis l’arrivée de Pocognoli, Monaco a fait deux nuls contre Angers et Tottenham, et se retrouve au coeur d’un calendrier plus abordable avec des matchs à venir contre Toulouse, Nantes, le Paris FC et Bodo Glimt.
2
Derniers commentaires

L'OM se saborde bêtement au Sporting Portugal

Alors si Nasri l'a dit alors c'est que ça doit être vrai mais c'est quand même bizarre que dans l'autre sens on va dire c'est normal il est marseillais 🤨

L'OM se saborde bêtement au Sporting Portugal

Et toi tu es idiot depuis quand ,c'est de.naissance ?

TV : OL - Bâle, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Il y avait pas un problème avec le sponsoring de Bâle ?

OL : Paulo Fonseca répond aux accusations

Rien de surprenant On savait en début de saison que ce serait difficile. Des match comme celui de Nice, on en aura d'autre. le gros doute c'est que même si on aligne une défense un peu plus faible ou avec moins d'automatisme, on a pas de quoi compenser devant avec une attaque qui ferait le taf.

L'OL en Europe, c'est un flop total !

change de "disqu" tu radotes.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
18860221714
2
Paris Saint Germain
1785211688
3
Strasbourg
16851217107
4
Lens
1685121275
5
O. Lyonnais
1585031183
6
LOSC Lille
14842216106
7
Monaco
14842217134
8
Toulouse
13841315123
9
Nice
1183231214-2
10
Rennes
1182511112-1
11
Paris
1083141315-2
12
Brest
9823314140
13
Lorient
882241219-7
14
Auxerre
78215712-5
15
Nantes
6813459-4
16
Le Havre
681341016-6
17
Angers SCO
68134412-8
18
Metz
28026520-15

