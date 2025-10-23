La Ligue 1 est prévenue, Monaco va recruter

L'AS Monaco a décidé d'offrir une recrue à son nouvel entraineur, qui souhaite changer de système et va chercher en Ligue 1 un défenseur central.

Passé tout proche d’une très grosse performance face à Tottenham, l’AS Monaco confirme son potentiel pour bien figurer en Europe. Il ne manque pas grand-chose pour y arriver, et la venue du nouvel entraineur Sébastien Pocognoli va aussi aider à souder un effectif qui semblait parfois un peu perdu. Toutefois, l’entraîneur belge n’a effectué que quelques retouches pour le moment. Un grand changement va arriver, puisque l’ancien coach de l’Union Saint-Gilloise a demandé à ses dirigeants de faire venir un défenseur central très rapidement.

Ce sera donc un joker défensif qui sera recruté par l’AS Monaco dans les prochains jours normalement. L’idée pour Pocognoli est de passer à une défense à cinq avec trois centraux, ce qui n’est pas réalisable actuellement. Eric Dier est blessé, Christian Mawissa revient aussi de l’infirmerie. L’entraineur du club de la Principauté a besoin d’un joueur de plus dans ce secteur et les recruteurs de l’ASM se sont mis immédiatement au travail selon L'Equipe.

Le joueur ciblé est un élément prometteur, avec un gros potentiel mais capable de jouer rapidement à ce poste. Pas évident à trouver, car cela ne peut concerner qu’un joueur libre, ou un joueur qui évolue actuellement en France. Ce sont les conditions nécessaires pour utiliser un joker d'ici l'ouverture du mercato , début janvier 2026. Les clubs de Ligue 1 sont prévenus, Monaco va certainement regarder de près les effectifs de l’élite dans les prochains jours, et devrait faire une offre pour combler son nouvel entraineur.

Depuis l’arrivée de Pocognoli, Monaco a fait deux nuls contre Angers et Tottenham, et se retrouve au coeur d’un calendrier plus abordable avec des matchs à venir contre Toulouse, Nantes, le Paris FC et Bodo Glimt.