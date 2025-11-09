ICONSPORT_259996_0231
Thiago Scuro - Monaco

La Ligue 1 est mal arbitrée, Monaco pête un plomb

Monaco09 nov. , 11:00
parClaude Dautel
4
L'expulsion de Folarin Balogun a fait disjoncter les dirigeants de l'AS Monaco, ces derniers étant sidérés que Bastien Dechepy, l'arbitre du match, ne consulte pas la VAR. Et le directeur général du club monégasque est monté au créneau.
Que ce soit à tort ou à raison, il ne se passe pas un week-end de Ligue 1 sans qu'une polémique arbitrale ne soit évoquée. Samedi soir, c'est du côté du Stade Louis II que le ton est monté après l'expulsion de Balogun, coupable d'une semelle sur Sangaré juste avant la pause. Au sifflet du match, Bastien Dechepy n'a même pas consulté la VAR pour mettre un rouge au joueur monégasque, et pour Thiago Scurro, trop c'est trop. Le DG de l'AS Monaco estime que journée après journée, les erreurs d'arbitrage ne donnent lieu à aucune remise en cause de ceux qui forment et dirigeant les arbitres de Ligue 1.  Un coup de sang qui risque cependant de ne rien changer dans l'organisation de l'arbitrage français, où l'on mise désormais sur la communication pour mieux se faire comprendre...ou se faire pardonner.

La Ligue 1 a un problème d'arbitrage

Même si le lundi, la direction nationale de l'arbitrage revient sur les décisions litigieuses du week-end, cela ne suffit pas pour le directeur général monégasque, qui précise qu'il ne plaide pas uniquement la cause de son club. « Tant que nous ne discutons que des erreurs sur le terrain et non de l'organisation derrière les arbitres - qui les entraîne, qui les guide - nous n'avancerons pas. Je ne sais pas si c'est un problème français, mais je sais que ce n'est pas bon. Pas seulement pour Monaco. Chaque week-end, il se passe des controverses concernant les décisions arbitrales en Ligue 1. Au lieu de parler des joueurs, des matches de qualité, nous parlons des arbitres. Ce n'est jamais positif », a fait remarquer Thiago Scurro, qui devrait échapper à une sanction disciplinaire, ses propos étant restés dans les limites du raisonnable. 
4
Derniers commentaires

Deschamps ennemi de l'OL ? DD répond

On est pas dupe il avait même conseillé à Lacazette de quitter Lyon

Deschamps ennemi de l'OL ? DD répond

s'il a pas pris tolisso, c'est surement q'on a besoin de personne pour nettoyer la pelouse^^

Deschamps ennemi de l'OL ? DD répond

il est mechant mr deschamps, ils sont mignons les joueurs de lyon!

La Ligue 1 est mal arbitrée, Monaco pête un plomb

et pourtant l'om est leader avant le match du psg....que dire de ce dernier alors, en suivant ta logique bien sur....

La Ligue 1 est mal arbitrée, Monaco pête un plomb

La Ligue 1 n'est pas plus arbitrée mal que les autres années et ça n'a pas empêché Monaco les années précédentes de finir en haut du classement ... il est difficile de croire que ça sera comme ça cette année au vu de leurs médiocres prestations. Donc NON la Ligue 1 n'est pas plus mal arbitrée c'est juste Monaco qui est plus mauvais et dieu c'est que cette Ligue voit son niveau niveler vers le bas quand on voit le nombre de défaites de l'OM (1er) après seulement quelques matchs c'est limite pathétique de médiocrité

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
2512813281117
2
Lens
2512813211110
3
Paris Saint Germain
241173121912
4
LOSC Lille
2011623231310
5
O. Lyonnais
201162316124
6
Monaco
201262424213
7
Strasbourg
191161422166
8
Rennes
181246219172
9
Nice
171152416160
10
Toulouse
151143417152
11
Paris
14124261821-3
12
Le Havre
14123541317-4
13
Brest
10122461421-7
14
Nantes
10122461118-7
15
Angers SCO
1011245815-7
16
Lorient
9112361325-12
17
Metz
8112271026-16
18
Auxerre
711218717-10

