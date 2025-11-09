La Ligue 1 est mal arbitrée, Monaco pête un plomb

L'expulsion de Folarin Balogun a fait disjoncter les dirigeants de l'AS Monaco, ces derniers étant sidérés que Bastien Dechepy, l'arbitre du match, ne consulte pas la VAR. Et le directeur général du club monégasque est monté au créneau.

Que ce soit à tort ou à raison, il ne se passe pas un week-end de Ligue 1 sans qu'une polémique arbitrale ne soit évoquée. Samedi soir, c'est du côté du Stade Louis II que le ton est monté après l'expulsion de Balogun, coupable d'une semelle sur Sangaré juste avant la pause. Au sifflet du match, Bastien Dechepy n'a même pas consulté la VAR pour mettre un rouge au joueur monégasque , et pour Thiago Scurro, trop c'est trop. Le DG de l'AS Monaco estime que journée après journée, les erreurs d'arbitrage ne donnent lieu à aucune remise en cause de ceux qui forment et dirigeant les arbitres de Ligue 1. Un coup de sang qui risque cependant de ne rien changer dans l'organisation de l'arbitrage français, où l'on mise désormais sur la communication pour mieux se faire comprendre...ou se faire pardonner.

La Ligue 1 a un problème d'arbitrage

Même si le lundi, la direction nationale de l'arbitrage revient sur les décisions litigieuses du week-end, cela ne suffit pas pour le directeur général monégasque, qui précise qu'il ne plaide pas uniquement la cause de son club. « Tant que nous ne discutons que des erreurs sur le terrain et non de l'organisation derrière les arbitres - qui les entraîne, qui les guide - nous n'avancerons pas. Je ne sais pas si c'est un problème français, mais je sais que ce n'est pas bon. Pas seulement pour Monaco. Chaque week-end, il se passe des controverses concernant les décisions arbitrales en Ligue 1. Au lieu de parler des joueurs, des matches de qualité, nous parlons des arbitres. Ce n'est jamais positif », a fait remarquer Thiago Scurro, qui devrait échapper à une sanction disciplinaire, ses propos étant restés dans les limites du raisonnable.