Pénalty, rouge, l’arbitre de Monaco-Lens en roue libre

Le RC Lens a marqué le coup à Monaco en s’imposant 4-1. Un match qui va faire parler au niveau de l’arbitrage, après plusieurs discussions litigieuses de la part de M. Bastien Dechepy.

Si le pénalty accord à Balogun pour un contact minime dans la surface est discutable, que dire du carton rouge reçu par l’Américain ? Certes, l’attaquant pose sa semelle sur le bas de la cheville de son adversaire, mais le contact reste léger et sans appui. Malgré cela, l’arbitre a dégainé un rouge qui n’a pas été revu, et a mis en furie le banc de touche de l’AS Monaco.

Des actions visibles ci-dessous et qui ont eu le don de faire réagir dans ce match très animé, mais qui avait forcément beaucoup moins de suspense une fois les Nordistes devant au score et en supériorité numérique.

« Le match est très sympa, il faut un énième cirque arbitral pour gâcher ça. Maintenant on sanctionne constamment la dangerosité des gestes et pas leur réalité. Spolier : on va s’amuser » a notamment déploré le journaliste Sofiane Zouaoui, pour qui les arbitres cherchent un peu trop à faire le spectacle avec des actions qui sont trop durement sanctionnées.

Une polémique de plus pour l’arbitrage français, même si chaque match et chaque week-end, il y aura toujours des décisions litigieuses. Et que l’on rassure les suiveurs de la Ligue 1, en Angleterre, comme en Espagne ou en Italie, les polémiques sont identiques et les supporters assurent avoir les pires arbitres d’Europe. Surtout quand le résultat n’est pas au rendez-vous.