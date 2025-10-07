juventus thiago motta vire de zerbi n ira pas a turin iconsport 253087 0011 389111

L1 : Thiago Motta refuse l'AS Monaco

Monaco07 oct. , 14:40
parHadrien Rivayrand
L'AS Monaco pourrait bien changer d'entraineur lors de cette trêve internationale. Le club de la Principauté a plusieurs noms en tête, dont Thiago Motta. 
L'AS Monaco connait quelques difficultés en ce début de saison. Si tout n'est pas à jeter, les résultats ne sont globalement pas à la hauteur, ni le jeu développé par Adi Hütter. D'ailleurs, l'entraineur autrichien est plus que jamais sur le départ. Il se dit en effet que la direction monégasque réfléchit sérieusement à passer à autre chose. Selon certaines informations, Edin Terzić est le grand favori pour prendre la succession de Hütter à l'AS Monaco. Mais en cas d'échec pour l'arrivée du natif de Menden, les pensionnaires du Stade Louis II pensent également au profil de Thiago Motta. 

Monaco peut passer à autre chose 

Cependant, et même s'il est actuellement libre de tout contrat depuis son départ de la Juve, l'ancien milieu de terrain du PSG ne sera pas si simple à recruter. A l'heure actuelle, les chances de le voir rejoindre le Rocher sont même quasiment nulles. C'est en tout cas ce qu'affirme Tuttosport. Si l'AS Monaco a bien contacté l'Italien de 43 ans, ce dernier n'est pas chaud à l'idée de signer au club. En effet, le projet est un peu trop flou pour Thiago Motta, qui préfère attendre d'autres opportunités, notamment du côté de la Série A. 

L'AS Monaco est donc fixé et va pouvoir tout tenter pour signer Edin Terzić. Libre depuis son départ de Dortmund en juin 2024, l'ancien de Cloppenbourg pourrait relancer une dynamique actuellement en berne du côté de Monaco. Après 7 journées disputées en Ligue 1 cette saison, les Monégasques sont seulement 5es. En Ligue des champions, ils n'ont aussi pris qu'1 point en 2 journées. Après la trêve internationale, l'AS Monaco sera en déplacement sur la pelouse du SCO d'Angers. Avec Adi Hütter ou non ? Le suspense reste entier du côté de l'AS Monaco. 
