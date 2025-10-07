Après Fati, Monaco rêve d’une autre star du Barça

L'AS Monaco cherche toujours à réaliser des gros coups sur le marché des transferts, comme ce fut le cas l'été dernier avec Ansu Fati et Paul Pogba. Cela va encore être le cas l'hiver prochain.

Ce n’était pas forcément gagné d’avance, mais la venue d’Ansu Fati est pour le moment une réussite pour l’AS Monaco . Le meneur de jeu espagnol se balade sur le front de l’attaque et vient d’inscrire cinq buts en Ligue 1 en 126 minutes, un nouveau record de précocité pour l’ancienne pépite du FC Barcelone, annoncée il fut un temps comme le successeur de Lionel Messi.

De quoi inspirer un autre recrutement de gala en provenance du FC Barcelone. C’est ce que révèle Sport, pour qui l’AS Monaco est en concurrence avec plusieurs clubs anglais pour la venue de Marc André Ter Stegen en janvier. Le gardien allemand, autrefois rempart infranchissable du club catalan, a perdu sa place en raison de plusieurs blessures successives. Il est actuellement indisponible en raison d’un souci au dos. A 33 ans, il sera libéré sans trop d'exigences par le FC Barcelone pour faire de la place dans l’effectif, et surtout dans la masse salariale.

Monaco se positionne une 2e fois pour Ter Stegen

Manchester United et Newcastle le suivent de près, mais la candidature de l’AS Monaco est crédible. Il a plus de chances d’avoir du temps de jeu sur le Rocher que chez un gros bras de Premier League. L’été dernier, Ter Stegen avait rejeté une première approche de l’AS Monaco. Mais depuis, le Barça a fait venir Joan Garcia, et l’Allemand est numéro 3 dans la hiérarchie des gardiens barcelonais. De quoi lui faire reconsidérer la question de son avenir, malgré son contrat courant jusqu’en juin 2028.

Comme Manchester United et Newcastle, Monaco est ouvert à une arrivée sour la forme d’un prêt avec option d’achat, histoire aussi de voir si Ter Stegen est capable d’enchainer des matchs après deux ans de soucis physiques. Cela limiterait le risque financier et permettrait de mieux prendre en charge son copieux salaire.