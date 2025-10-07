ICONSPORT_266470_0033

Après Fati, Monaco rêve d’une autre star du Barça

Monaco07 oct. , 13:40
parGuillaume Conte
L'AS Monaco cherche toujours à réaliser des gros coups sur le marché des transferts, comme ce fut le cas l'été dernier avec Ansu Fati et Paul Pogba. Cela va encore être le cas l'hiver prochain.
Ce n’était pas forcément gagné d’avance, mais la venue d’Ansu Fati est pour le moment une réussite pour l’AS Monaco. Le meneur de jeu espagnol se balade sur le front de l’attaque et vient d’inscrire cinq buts en Ligue 1 en 126 minutes, un nouveau record de précocité pour l’ancienne pépite du FC Barcelone, annoncée il fut un temps comme le successeur de Lionel Messi. 
De quoi inspirer un autre recrutement de gala en provenance du FC Barcelone. C’est ce que révèle Sport, pour qui l’AS Monaco est en concurrence avec plusieurs clubs anglais pour la venue de Marc André Ter Stegen en janvier. Le gardien allemand, autrefois rempart infranchissable du club catalan, a perdu sa place en raison de plusieurs blessures successives. Il est actuellement indisponible en raison d’un souci au dos. A 33 ans, il sera libéré sans trop d'exigences par le FC Barcelone pour faire de la place dans l’effectif, et surtout dans la masse salariale. 

Monaco se positionne une 2e fois pour Ter Stegen

Manchester United et Newcastle le suivent de près, mais la candidature de l’AS Monaco est crédible. Il a plus de chances d’avoir du temps de jeu sur le Rocher que chez un gros bras de Premier League. L’été dernier, Ter Stegen avait rejeté une première approche de l’AS Monaco. Mais depuis, le Barça a fait venir Joan Garcia, et l’Allemand est numéro 3 dans la hiérarchie des gardiens barcelonais. De quoi lui faire reconsidérer la question de son avenir, malgré son contrat courant jusqu’en juin 2028. 
Comme Manchester United et Newcastle, Monaco est ouvert à une arrivée sour la forme d’un prêt avec option d’achat, histoire aussi de voir si Ter Stegen est capable d’enchainer des matchs après deux ans de soucis physiques. Cela limiterait le risque financier et permettrait de mieux prendre en charge son copieux salaire. 
Derniers commentaires

L'OM en rouleau compresseur à Metz

Ouvre le bec, on chieeeee ma petite Kenny RIRES

L'OM en rouleau compresseur à Metz

Ozmoz si tu veux encore + RIRES de lui demande de lui de voir son bec partouzé en visio Tu va voir comme il se chie dessus 🤣

PSG : Donnarumma et Chevalier, la terrible vérité éclate

Trop tôt pour juger de manière définitive: - Donnaruma a fait beaucoup de boulettes (y compris avec l'Italie en septembre où il en prend 4) et en revanche il a ete clean lors des 5 mois de janvier à mai. Rappelez vous qu'il avait remplacé par Safonov en sept 24 en LDC... - Chevalier vient d'en faire 3, on verra ce qu'il advient a ce niveau Pour le moment Donnaruma est bien meilleur sur sa ligne, comme chevalier l'est au pied. Qu'est ce qui sera le plus important? A date Donnaruma a plus rapporte via ses arrêts qu'il n'a coûté via son jeu au pied l'année dernière (mais n'oublions pas la LDC il y a 3 ans face au Real où il perd la belle au pied et on connaît la suite ...). C'est dans le money time du printemps qu'on pourra juger.

Cette star refuse l'OM, c'est le meilleur choix de sa vie

Ça tombe bien car lui ne voulait pas venir 😅

OL : Walid Acherchour prédit l'effondrement de Lyon

erreur de frappe ^^

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1675118135
2
O. Marseille
15750210155
3
Strasbourg
1575027147
4
O. Lyonnais
157502495
5
Monaco
13741241612
6
Lens
1374124106
7
LOSC Lille
11732241410
8
Paris
107313-11213
9
Toulouse
107313-11112
10
Rennes
107241-1910
11
Brest
8722301111
12
Nice
87223-3912
13
Lorient
77214-7916
14
Auxerre
67205-5510
15
Le Havre
67133-2810
16
Nantes
67133-257
17
Angers SCO
57124-8311
18
Metz
27025-11516

