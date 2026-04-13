L1 : Monaco dénonce un scandale à Lens

Florian Thauvin a remporté ces dernières heures le trophée UNFP de joueur du mois de mars. De quoi faire pester Monaco, qui ne comprend pas cette décision favorable au Lensois.

Le RC Lens est en forme ces dernières semaines en Ligue 1 . Les Sang et Or rêvent encore du titre en championnat, mais visent avant tout une qualification directe pour la prochaine Ligue des champions. Parmi les joueurs en grande forme : Florian Thauvin. Lors du mois de mars, l'international français a brillé, au point de recevoir le trophée UNFP du meilleur joueur du mois. Mais ça ne passe pas du tout pour l'AS Monaco

L'AS Monaco crie au scandale

Le club de la Principauté estimait que Maghnes Akliouche ou Folarin Balogun, tous les deux nommés, méritaient davantage d’être sacrés à la place de Thauvin.

Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, l’AS Monaco a même compilé les meilleures actions des deux jeunes talents durant le mois de mars, avec en légende : « Félicitations. On a dû louper quelques épisodes ».

Pour rappel, Thauvin a obtenu 49 % des votes des fans, devant les Monégasques Folarin Balogun (28 %) et Maghnes Akliouche (23 %). Les deux joueurs de Monaco ont sans doute pâti de la répartition des voix. Cela n’enlève toutefois rien aux performances réalisées par les deux cracks monégasques, qui avaient notamment joué un sale tour au PSG.

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Que ce soit Akliouche ou Balogun, ils seront attendus dès le week-end prochain en Ligue 1 pour faire oublier la débâcle face au Paris FC. Monaco est revenu fort en championnat, mais ne doit pas tout gâcher en cette fin de saison. Sébastien Pocognoli aura besoin de toute la force collective de son groupe pour espérer terminer dans le top 4 et ainsi se qualifier pour la prochaine Ligue des champions.