L1 : Monaco dénonce un scandale à Lens

mmmm. c est l Orange Velodrome et bizarrement c est l ancien PDG D ORANGE QUI ARRIVE MMM. etrange! Thibaud aide nous
Yaremchuk est tellement lourd sur le terrain. ...
nan juste un mytho qui aime donner son avis sur tout
Faux compte moi? En tout cas toi c'est vrai débile 😂🤣🤣
il oublie de dire que l om a tres largement facilité son transfert en cassant le prix parce que justement c'etait rongier et qu il a toujours etait bon et irreprochable, d autant que c'est quand meme lui qui a voulu partir pour un salaire a peine supérieur a ce qu on lui proposait
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|63
|27
|20
|3
|4
|61
|23
|38
|59
|28
|19
|2
|7
|54
|27
|27
|53
|29
|16
|5
|8
|49
|34
|15
|52
|29
|16
|4
|9
|58
|38
|20
|51
|29
|15
|6
|8
|43
|29
|14
|50
|29
|14
|8
|7
|49
|41
|8
|49
|29
|15
|4
|10
|50
|43
|7
|43
|28
|12
|7
|9
|46
|34
|12
|38
|29
|9
|11
|9
|38
|44
|-6
|37
|29
|10
|7
|12
|39
|39
|0
|36
|28
|10
|6
|12
|37
|43
|-6
|35
|29
|8
|11
|10
|37
|45
|-8
|33
|29
|9
|6
|14
|25
|39
|-14
|29
|29
|6
|11
|12
|24
|37
|-13
|28
|29
|7
|7
|15
|34
|56
|-22
|24
|29
|5
|9
|15
|23
|37
|-14
|19
|28
|4
|7
|17
|24
|45
|-21
|15
|29
|3
|6
|20
|26
|63
|-37
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Félicitations 👏🏽 On a dû louper quelques épisodes 👀
𝐅𝐥𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭 𝐈𝐈𝐈. 🍿 Auteur d’une saison brillante et d’un mois de mars étincelant, @FlorianThauvin réalise le triplé et décroche son troisième Trophée UNFP de Joueur du Mois cette saison ! Félicitations Florian ! #TropheesUNFP