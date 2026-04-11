Monaco veut garder Ansu Fati malgré son salaire XXL

Prêté avec option d'achat par le FC Barcelone, Ansu Fati a retrouvé des couleurs sous le maillot de l'AS Monaco. Le club de la Principauté souhaite le conserver mais se heurte à son salaire.

En s'offrant Paul Pogba et Ansu Fati, les dirigeants monégasques ont fait un mercato spectaculaire l'été dernier, même si cela ressemblait d'abord à un pari ambitieux. Mais, si la venue de Paul Pogba est un vrai échec, le milieu de terrain ayant connu des soucis physiques, pour Ansu Fati c'est très positif. L'attaquant international espagnol de 23 ans n'a pas été parfait, mais il a montré de belles choses, puisqu'il a tout de même marqué neuf buts toutes compétitions confondues. Alors, selon L'Equipe, l'AS Monaco veut désormais lever l'option d'achat prévue dans le contrat de prêt avec le FC Barcelone. Si le montant de cette clause n'est pas colossal, à savoir 11 millions d'euros, c'est surtout le salaire d'Ansu Fati. Car si le Barça en prend la moitié à sa charge cette saison, ce ne sera pas le cas s'il est transféré définitivement à l'AS Monaco. Ansu Fati va donc devoir faire un effort et c'est ce que l'on espère du côté du Rocher.

Ansu Fati doit abandonner son salaire de 0,5ME par mois

Cette saison, Monaco verse 250.000 euros par mois à Ansu Fati, le Barça mettant presque la même chose pour le salaire de l'attaquant. S'il rejoint le club de la Principauté durablement, l'ASM devra donc débourser 0,5 million d'euros par mois pour son attaquant. Et ce n'est pas l'intention du board monégasque. Le quotidien sportif précise qu'une réunion est prévue avant la fin du mois d'avril entre la direction de l'ASM et le clan Ansu Fati. L'idée est de ne pas le payer 500.000 euros par mois, mais de prévoir des primes liées à ses performances et celles du club, qui pourraient permettre à ce dernier de ne pas être trop perdant. Autrement dit, rien n'est acquis, d'autant qu'Ansu Fati a encore deux ans de contrat avec le FC Barcelone, où cette fois, son salaire lui est assuré. Au joueur de 23 ans de faire le bon choix de carrière.