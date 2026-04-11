Monaco veut lever l'option d'achat d'Ansu Fati
Ansu Fati sous le maillot d'AS Monaco

Monaco veut garder Ansu Fati malgré son salaire XXL

Monaco11 avr. , 15:40
parClaude Dautel
0
Prêté avec option d'achat par le FC Barcelone, Ansu Fati a retrouvé des couleurs sous le maillot de l'AS Monaco. Le club de la Principauté souhaite le conserver mais se heurte à son salaire.
En s'offrant Paul Pogba et Ansu Fati, les dirigeants monégasques ont fait un mercato spectaculaire l'été dernier, même si cela ressemblait d'abord à un pari ambitieux. Mais, si la venue de Paul Pogba est un vrai échec, le milieu de terrain ayant connu des soucis physiques, pour Ansu Fati c'est très positif. L'attaquant international espagnol de 23 ans n'a pas été parfait, mais il a montré de belles choses, puisqu'il a tout de même marqué neuf buts toutes compétitions confondues. Alors, selon L'Equipe, l'AS Monaco veut désormais lever l'option d'achat prévue dans le contrat de prêt avec le FC Barcelone. Si le montant de cette clause n'est pas colossal, à savoir 11 millions d'euros, c'est surtout le salaire d'Ansu Fati. Car si le Barça en prend la moitié à sa charge cette saison, ce ne sera pas le cas s'il est transféré définitivement à l'AS Monaco. Ansu Fati va donc devoir faire un effort et c'est ce que l'on espère du côté du Rocher.

Ansu Fati doit abandonner son salaire de 0,5ME par mois

Cette saison, Monaco verse 250.000 euros par mois à Ansu Fati, le Barça mettant presque la même chose pour le salaire de l'attaquant. S'il rejoint le club de la Principauté durablement, l'ASM devra donc débourser 0,5 million d'euros par mois pour son attaquant. Et ce n'est pas l'intention du board monégasque. Le quotidien sportif précise qu'une réunion est prévue avant la fin du mois d'avril entre la direction de l'ASM et le clan Ansu Fati. L'idée est de ne pas le payer 500.000 euros par mois, mais de prévoir des primes liées à ses performances et celles du club, qui pourraient permettre à ce dernier de ne pas être trop perdant. Autrement dit, rien n'est acquis, d'autant qu'Ansu Fati a encore deux ans de contrat avec le FC Barcelone, où cette fois, son salaire lui est assuré. Au joueur de 23 ans de faire le bon choix de carrière.
0
Articles Recommandés
le psg en pleurs ce n est pas mieux au barca yamal 8 398493
Liga

Barça - Espanyol Barcelone : Les compos (18h30 sur beIN Sports 2)

Frank McCourt ICONSPORT_363992_0067
OM

OM : Frank McCourt et Rodolphe Saadé, l'accord est imminent

ICONSPORT_364051_0033
Lens

Frustré par le PSG, Lens se défoule sur Rouen

Olise
Mercato

« Aucune chance », le Bayern calme le Real

Fil Info

11 avr. , 17:19
Barça - Espanyol Barcelone : Les compos (18h30 sur beIN Sports 2)
11 avr. , 17:00
OM : Frank McCourt et Rodolphe Saadé, l'accord est imminent
11 avr. , 16:36
Frustré par le PSG, Lens se défoule sur Rouen
11 avr. , 16:30
« Aucune chance », le Bayern calme le Real
11 avr. , 16:06
L2 : Bagarre générale à la fin de Red Star-Bastia
11 avr. , 16:00
L'OL prêt à tenter un coup génial à Nantes
11 avr. , 15:56
L2 : Programme TV et résultats de la 30e journée
11 avr. , 15:55
L2 : Le Mans rate l'occasion de faire peur à l'ASSE
11 avr. , 15:21
PL : Le titre d'Arsenal en très grand danger !

Derniers commentaires

L'OL et les arbitres, une décision historique

Je ne savais pas que l'OL c'était l'OM... quasi que des supporteurs du sud sur tous nos articles...

PSG : Paris fait une offre légendaire au Qatar

Quelle honte le maire de Paris est prêt à se prostitué devant é pour le Qsg vilipender le patrimoine parisien pour les besoins du Quatar

La LFP refuse un nouveau cadeau au PSG

Seul 1 imbécile rageux kom3 pt dire pareils inepties car ô fond de 3 mm tu serais pour alors ferme là ta boîte

L'OL et les arbitres, une décision historique

Ouin Ouin la fiote du 13 ^^

L1 : L'OM retrouve le podium

C'est bien... tu cherches à te rassurer. 😏

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
59281927542727
3
O. Marseille
52291649583820
4
LOSC Lille
50281558453411
5
Monaco
49291541050437
6
O. Lyonnais
48281468412912
7
Rennes
4728138747407
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382891183842-4
10
Toulouse
37281071139354
11
Brest
3628106123743-6
12
Paris
3529811103745-8
13
Angers SCO
332896132437-13
14
Le Havre
2828610122336-13
15
Nice
272876153355-22
16
Auxerre
232858152337-14
17
Nantes
182746172445-21
18
Metz
152936202663-37

Loading