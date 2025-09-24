L1 : Ansu Fati plus fort que Greenwood, la grosse claque

De retour sur les terrains après plus de quatre mois sans jouer, Ansu Fati a largement réussi ses deux premières rencontres avec l'AS Monaco. Pour le journaliste Elton Mokolo, l'ancien Barcelonais a de quoi faire rougir Mason Greenwood.

La rentrée fut bonne pour Ansu Fati. A cause d'un manque de condition physique, l'international espagnol avait dû retarder ses débuts sous les couleurs de l' AS Monaco . Entré en jeu pour sa première avec les Rouge et Blanc face à Bruges en Ligue des champions, il n'a eu besoin que de quelques minutes pour ouvrir son compteur but malgré la lourde défaite de son équipe.

A. Fati Espagne • Âge 22 • Attaquant Champions League Matchs 1 Buts 1 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Ligue 1 Matchs 1 Buts 2 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0

Entré en jeu à la mi-temps du match suivant, face à Metz, Ansu Fati a cartonné en inscrivant un doublé. Sa renaissance ravit logiquement les observateurs du joueur, dont Elton Mokolo. Le journaliste va même plus loin en affirmant, sur Eurosport, qu'un joueur comme lui n'a rien à envier à Mason Greenwood.

Ansu Fati meilleur que Greenwood ?

« Un Ansu Fati en pleine forme ? Ça pèse une quinzaine de buts. Et si tu élargis à toutes compétitions confondues, une vingtaine de buts. Le parallèle avec Mason Greenwood est intéressant. S'il a quitté le FC Barcelone, c'est à cause d'une réalité physique qui l'a éloigné d'un poste de titulaire. Mais si on a un joueur sur une continuité et une régularité et qui se sent joueur à part entière, on peut avoir un destin équivalent à celui de Mason Greenwood donc à un joueur à une quinzaine de buts. Moi j'y crois à Ansu Fati. Pour moi, c'est davantage dans l'axe que je le vois, car c'est un joueur attiré par le but. Je m'enflamme peut-être, mais il est capable de toucher la sélection espagnole à l'occasion de la Coupe du monde 2026 », a déclaré Elton Mokolo, pour le moins élogieux, à propos d'Ansu Fati.