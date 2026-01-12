ICONSPORT_259937_0024

Kehrer s'en va, Wout Faes arrive à Monaco

Monaco12 janv. , 21:40
parHadrien Rivayrand
L’AS Monaco recherche activement un nouveau défenseur sur le marché des transferts hivernal. Le profil de Wout Faes plaît énormément à la direction du club de la Principauté.
Monaco connaît pour le moment une saison décevante et souhaite rapidement rectifier le tir. Le club espère profiter de cette fenêtre de mercato pour renforcer son effectif et se relancer sur la scène nationale comme européenne. D’autant plus que l’ASM doit composer avec plusieurs coups durs en défense, ce qui fragilise l’équilibre du collectif.
La direction monégasque s’active donc en coulisses afin de trouver la perle rare, et celle-ci pourrait bien être une vieille connaissance de la Ligue 1, capable de s’adapter rapidement aux exigences du championnat français.

Monaco proche de boucler une arrivée intéressante 

Selon les informations de Foot Mercato, via Santi Aouna, l’AS Monaco n’est plus très loin d’avoir bouclé l’arrivée de Wout Faes en provenance de Leicester. Le défenseur belge dispose d’une solide expérience et pourrait apporter beaucoup à une équipe monégasque en quête de valeurs sûres dans son arrière-garde.
Faes connaît bien la France et la Ligue 1, pour avoir évolué au Stade de Reims avant de rejoindre Leicester. Reste désormais à savoir combien Monaco devra débourser pour s’attacher les services du natif de Mol, dont la valeur est estimée à environ 12 millions d’euros.
W. Faes

W. Faes

BelgiumBelgique Âge 27 Défenseur

WC Qualification Europe

2026
Matchs2
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

World Cup

2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Friendly International

2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Championship

2025/2026
Matchs15
Buts1
Passes décisives1
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Carabao Cup

2025/2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

FA Cup

2025/2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
En cas d’arrivée prochaine sur le Rocher, Wout Faes pourrait être utilisé rapidement. Mohammed Salisu est en effet victime d’une grave blessure, tandis que Thilo Kehrer est lui annoncé sur le départ. À 27 ans, le défenseur belge souhaite s’imposer dans un club qui lui accorde sa confiance et se relancer en vue d’une éventuelle convocation avec la sélection belge pour disputer la Coupe du monde 2026 en Amérique du Nord.
Cette saison avec Leicester, désormais en Championship, Wout Faes a pris part à 16 rencontres toutes compétitions confondues.
