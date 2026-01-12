Kehrer s'en va, Wout Faes arrive à Monaco

L’AS Monaco recherche activement un nouveau défenseur sur le marché des transferts hivernal. Le profil de Wout Faes plaît énormément à la direction du club de la Principauté.

Monaco connaît pour le moment une saison décevante et souhaite rapidement rectifier le tir. Le club espère profiter de cette fenêtre de mercato pour renforcer son effectif et se relancer sur la scène nationale comme européenne. D’autant plus que l’ASM doit composer avec plusieurs coups durs en défense, ce qui fragilise l’équilibre du collectif.

La direction monégasque s’active donc en coulisses afin de trouver la perle rare, et celle-ci pourrait bien être une vieille connaissance de la Ligue 1, capable de s’adapter rapidement aux exigences du championnat français.

Monaco proche de boucler une arrivée intéressante

Foot Mercato, via Santi Aouna, l'AS Monaco n'est plus très loin d'avoir bouclé l'arrivée de Wout Faes en provenance de Leicester. Le défenseur belge dispose d'une solide expérience et pourrait apporter beaucoup à une équipe monégasque en quête de valeurs sûres dans son arrière-garde.

Faes connaît bien la France et la Ligue 1, pour avoir évolué au Stade de Reims avant de rejoindre Leicester. Reste désormais à savoir combien Monaco devra débourser pour s’attacher les services du natif de Mol, dont la valeur est estimée à environ 12 millions d’euros.

W. Faes Belgique • Âge 27 • Défenseur WC Qualification Europe 2026 Matchs 2 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 World Cup 2026 Matchs 0 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Friendly International 2026 Matchs 0 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Championship 2025/2026 Matchs 15 Buts 1 Passes décisives 1 Jaune 1 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Carabao Cup 2025/2026 Matchs 1 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 FA Cup 2025/2026 Matchs 0 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0

En cas d’arrivée prochaine sur le Rocher, Wout Faes pourrait être utilisé rapidement. Mohammed Salisu est en effet victime d’une grave blessure, tandis que Thilo Kehrer est lui annoncé sur le départ. À 27 ans, le défenseur belge souhaite s’imposer dans un club qui lui accorde sa confiance et se relancer en vue d’une éventuelle convocation avec la sélection belge pour disputer la Coupe du monde 2026 en Amérique du Nord.

Cette saison avec Leicester, désormais en Championship, Wout Faes a pris part à 16 rencontres toutes compétitions confondues.