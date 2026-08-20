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Gornik Zabrze - Monaco : A quelle heure et sur quelle chaine ?

Monaco20 août , 15:40
parGuillaume Conte
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Il n’y a pas que l’OL qui fait sa rentrée européenne en ce mois d’août. Pour avoir le droit de participer à la Ligue Europa Conférence, l’AS Monaco doit se défaire des Polonais de Gornik Zabrze en barrage.
Le match aller aura lieu ce jeudi 20 août en Pologne, et le coup d’envoi sera donné à 20h00 à l’Arena Zabrze. Cette rencontre qui n’entre pas dans le giron des matchs diffusés automatiquement par Canal+ en tant que diffuseur des droits, sera retransmise par Ligue 1+, qui a sauté sur l’occasion pour diffuser un match européen d’un club français.
Le déplacement de l’AS Monaco, pour son premier match de la saison, sera donc à suivre sur Ligue 1+ 2, la chaine de la LFP retransmettant également le multiplex de Ligue 3 dans le même temps.
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