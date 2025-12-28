Globe Soccer Awards : Pogba récompensé, le sketch dénoncé

Ce dimanche se tenait la cérémonie des Globe Soccer Awards. Paul Pogba a été récompensé d’un titre quelque peu surprenant, lui qui vient tout juste de faire son retour à la compétition.

Le champion du monde 2018 a récemment retrouvé les terrains. L’été dernier, il avait fait un choix fort en rejoignant l’AS Monaco , en Ligue 1. L’ancien milieu de terrain de la Juventus peine encore à enchaîner à son meilleur niveau, mais il compte bien retrouver la forme qui était la sienne il y a quelques années. Pogba a dû faire face à de nombreuses blessures, mais aussi à une longue suspension à la suite d’un contrôle positif aux métabolites non endogènes de la testostérone (DHEA), après le match contre l’Udinese le 20 août 2023. Son récent retour a donc logiquement marqué les esprits, suffisamment pour le voir récompensé.

Pogba récompensé, ça passe mal

Ce dimanche à l'occasion des Globe Soccer Award, Paul Pogba a en effet hérité d'un trophée symbolique, à savoir celui du retour de l'année. Une distinction qui n'a pas tardé à faire réagir sur la Toile. Sur X notamment, on pouvait voir comme commentaires sur le sujet : « Mdrrrrrr on récompense un mec revenu d’une suspension pour dopage ? » ; « Comme s'il revenait de blessure alors que le type était suspendu pour dopage, la honte » ; « Mais je suis cuit ils vont inventer un trophée pour le joueur avec la plus grande prestance de l’année ? » ; « Mais quel comeback ? il a était suspendu pour dopage c’est quand même dingue » ou encore « Il a été puni pour dopage, il revient on le récompense. En mode tu sors de prison et on te récompense ».

Si cette distinction fait donc parler, elle aura peut-être le mérite de donner un peu de confiance à Paul Pogba. En 2026, le Monégasque sera attendu. L'ASM a besoin de remonter au classement en Ligue 1 et a encore une carte à jouer en Ligue des champions.