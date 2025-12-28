ICONSPORT_279506_0055
Paul Pogba - AS Monaco

Globe Soccer Awards : Pogba récompensé, le sketch dénoncé

Monaco28 déc. , 18:40
parHadrien Rivayrand
0
Ce dimanche se tenait la cérémonie des Globe Soccer Awards. Paul Pogba a été récompensé d’un titre quelque peu surprenant, lui qui vient tout juste de faire son retour à la compétition.
Le champion du monde 2018 a récemment retrouvé les terrains. L’été dernier, il avait fait un choix fort en rejoignant l’AS Monaco, en Ligue 1. L’ancien milieu de terrain de la Juventus peine encore à enchaîner à son meilleur niveau, mais il compte bien retrouver la forme qui était la sienne il y a quelques années. Pogba a dû faire face à de nombreuses blessures, mais aussi à une longue suspension à la suite d’un contrôle positif aux métabolites non endogènes de la testostérone (DHEA), après le match contre l’Udinese le 20 août 2023. Son récent retour a donc logiquement marqué les esprits, suffisamment pour le voir récompensé.

Pogba récompensé, ça passe mal

Ce dimanche à l'occasion des Globe Soccer Award, Paul Pogba a en effet hérité d'un trophée symbolique, à savoir celui du retour de l'année. Une distinction qui n'a pas tardé à faire réagir sur la Toile. Sur X notamment, on pouvait voir comme commentaires sur le sujet : « Mdrrrrrr on récompense un mec revenu d’une suspension pour dopage ? » « Comme s'il revenait de blessure alors que le type était suspendu pour dopage, la honte »« Mais je suis cuit ils vont inventer un trophée pour le joueur avec la plus grande prestance de l’année ? »« Mais quel comeback ? il a était suspendu pour dopage c’est quand même dingue » ou encore « Il a été puni pour dopage, il revient on le récompense. En mode tu sors de prison et on te récompense »

Si cette distinction fait donc parler, elle aura peut-être le mérite de donner un peu de confiance à Paul Pogba. En 2026, le Monégasque sera attendu. L'ASM a besoin de remonter au classement en Ligue 1 et a encore une carte à jouer en Ligue des champions.
0
Derniers commentaires

PSG/OM : La vanne de Kombouaré ne fait pas rigoler à Marseille

L'inter a été acheté

PSG/OM : La vanne de Kombouaré ne fait pas rigoler à Marseille

À sa place j'aurais eu honte de la ramener vue k'il a été foutu à la porte kom 1 vulgaire malpropre par le Quatar k'il a en mm temps vendu son honneur é sa fierté de kanak é d'homme pour de l'argent en lui faisant fermer sa gueule par Nasser

OL : Endrick va faire pleurer les gardiens, la Ligue 1 est prévenue

j'espère juste que ca vas pas l'insulter quand il vas rater un contrôle ou frapper au lieu de faire la passe parce que ca a pas l'air d etre le type de 9 à la mode, moderne que les fans lyonnais de ce site adore

PSG/OM : La vanne de Kombouaré ne fait pas rigoler à Marseille

Surtout que Berlusconi étais 100 fois plus riche que tapis, il avait sûrement pas besoin l argent de tapie

OL : Endrick va faire pleurer les gardiens, la Ligue 1 est prévenue

c est pas comme ca que ca marche mauvaise fois

