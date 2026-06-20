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ASM : Balogun cartonne au Mondial, le Barça le veut

Monaco20 juin , 16:00
parCorentin Facy
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Excellent durant les deux premiers matchs des Etats-Unis à la Coupe du monde, Folarin Balogun a tapé dans l’oeil du FC Barcelone, qui cherche un successeur à Robert Lewandowski à la pointe de son attaque.
Avant-centre titulaire de la sélection américaine durant cette Coupe du monde, Folarin Balogun est très en vue en ce début de compétition. Auteur d’un doublé lors du premier match face au Paraguay, l’attaquant de l’AS Monaco a été excellent dans le jeu vendredi soir face à l’Australie. Une très bonne nouvelle pour le buteur de 24 ans ainsi que pour la sélection américaine, mais aussi pour le club de la Principauté. A deux ans de la fin de son contrat, Folarin Balogun ne sera pas retenu en cas de belle offre.
Trois ans après son arrivée à Monaco pour 30 millions d’euros, le buteur américain a de nouveau une très belle cote sur le marché des transferts après sa belle saison à l’ASM et son début de Coupe du monde probant. La preuve, le site TransferFeed nous apprend que le FC Barcelone fait partie des prétendants à la signature de Folarin Balogun. Le club catalan a recruté Anthony Gordon mais cherche toujours un successeur à Robert Lewandowski, lequel a quitté le club en fin de contrat.

Le Barça rêve de Balogun 

Les qualités du buteur américain plaisent à Hansi Flick, lequel voit en lui un attaquant complet, capable d’attaquer la profondeur mais aussi de décrocher et de combiner dans des espaces plus réduits. La question est maintenant de savoir si Barcelone aura les moyens de satisfaire les exigences de l’AS Monaco sur le plan financier. La valeur marchande de Balogun se situe aujourd’hui à 40 millions d’euros, une somme acceptable pour Barcelone qui doit toutefois veiller à ne pas faire trop de folies pour garder un équilibre sur le plan économique.
Le média nous apprend que Galatasaray est également intéressé pour compenser un potentiel départ de Victor Osimhen. Reste que pour Folarin Balogun, le choix sera très rapide en cas d’offres du club turc et du FC Barcelone cet été. Monaco peut de son côté espérer une plus-value avec Balogun, un exploit au vu des deux premières saisons très contrastées de l’ancien Rémois.
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