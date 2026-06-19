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Mondial : Les États-Unis qualifiés pour les 16es de finale

Mondial 202619 juin , 23:23
parFoot01 avec Reuters
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Les Etats-Unis se sont qualifiés pour les seizièmes de finale du Mondial avec un match d'avance grâce à une victoire maîtrisée contre l'Australie (2-0) dans le groupe D vendredi.
Les coorganisateurs du tournoi ont ouvert le score dès la 11ème minute lorsque Folarin Balogun a pris de vitesse la défense australienne avant d'adresser un centre que le défenseur Cameron Burgess a détourné dans son propre but.
Les USA ont doublé leur avantage peu avant la mi-temps grâce à une tête à bout portant d'Alex Freeman. Initialement refusé pour hors-jeu, le but a finalement été accordé après intervention de l'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR), déclenchant la joie des supporters lors d'un après-midi ensoleillé dans le nord-ouest du Pacifique.
Avec ce succès, les USA portent leur total à six points et valident leur billet pour les seizièmes de finale.
Ils termineront la phase de groupes jeudi contre la Turquie au Los Angeles Stadium, tandis que l'Australie, qui compte trois points, affrontera le Paraguay au San Francisco Bay Area Stadium.
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