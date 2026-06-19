Mondial : Les États-Unis qualifiés pour les 16es de finale

La dncg est un reel probleme surtout a cette periode le passage devrait etre apres le mercato ca eviterait les ventes a perte
alors je l'avais vu jouer en jeune et je trouvais que c'etait un super coup et j'avais parlé a un pote portugais qui suis pas mal et il m'en avait dit que du bien et ne comprenait pas trop le tarif de 2m je m'attendais pas a qu'il performe aussi vite mais sur le terrain tu voyais deja que c'etait un vrai combattant meme en jeune .. le pb c'est que ce type de mentalité y en a pas tous les jours .. combien de temps qu'on avait pas vu ca a l'ol?
Ok champion encore un raccourci. L'inter sort le Bayern et le Barça pour arriver en finale. Arsenal y arrive en passant dans la partie faible du tableau, pendant que Paris sort Liverpool, Chelsea et le Bayern. Rage en silence la prochaine fois
Liverpool est en pôle position parce que ils ont 6 LDC
Maintenant qu'on peut signer un premier contrat d'une durée de 5 ans, on aurait dû le faire.
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