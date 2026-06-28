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Akliouche file au PSG, la réponse forte de Monaco

Monaco28 juin , 19:30
parHadrien Rivayrand
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L'AS Monaco va perdre Maghnes Akliouche, qui devrait s'engager au PSG. Le club de la Principauté ne veut pas perdre de temps pour lui trouver un remplaçant de qualité.
À Monaco, comme dans beaucoup de clubs de Ligue 1, le mercato estival s'annonce chaud et mouvementé. L'ASM affiche de grandes ambitions pour la saison prochaine malgré plusieurs départs importants. Maghnes Akliouche va notamment quitter le Rocher, lui qui est courtisé avec insistance par le Paris Saint-Germain, un club qu'il souhaite rejoindre. L'AS Monaco, entraînée désormais par Filipe Luis, va donc devoir se mettre en quête d'un joueur capable de remplacer l'international français. Mathys Detourbet, récemment recruté par Manchester City, va être prêté à Monaco dans les prochaines heures. Mais le club de Ligue 1 ne compte pas s'arrêter là.

Detourbet, Monaco veut trouver mieux 

Selon les informations de Foot Mercato, Filipe Luis ne considère en effet pas Detourbet comme un titulaire en puissance à l'ASM. Le technicien brésilien souhaite recruter un autre joueur capable d'assurer immédiatement la succession de Maghnes Akliouche. Reste désormais à connaître son identité. Dans le cadre du transfert d'Akliouche au Paris Saint-Germain, Monaco devrait récupérer un très gros chèque, estimé à près de 70 millions d'euros. De quoi recruter un joueur de qualité, capable d'aider le club de la Principauté à jouer les premiers rôles en championnat la saison prochaine.

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À noter qu'en plus de Maghnes Akliouche, Folarin Balogun devrait également quitter l'AS Monaco dans les prochaines semaines. L'international américain brille actuellement à la Coupe du monde et intéresse de nombreux clubs européens. Un autre chantier important pour le club du Rocher, qui ne manquera pas de travail après le Mondial en Amérique du Nord. Il ne faudra pas se tromper alors que la saison passée avec été bien décevante pour l'AS Monaco suite à un mercato raté.
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