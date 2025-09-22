ICONSPORT_271282_0005
Adi Hütter

« Les joueurs ont lâché Adi Hütter » : Crise à Monaco

Monaco22 sept. , 11:30
parCorentin Facy
Balayé par Bruges en Ligue des Champions cette semaine, Monaco a frôlé la catastrophe contre Metz avant de s’imposer en fin de match dimanche après-midi. L’avenir d’Adi Hütter reste au centre des interrogations.
La crise couve à l’AS Monaco. Certes, le club de la Principauté compte 12 points sur 15 en ce début de saison en Ligue 1. Mais le jeu proposé par l’équipe d’Adi Hütter ainsi que son entrée en lice en Ligue des Champions avec un revers à Bruges soulèvent de multiples questions. Ce n’est pas Walid Acherchour qui va dire le contraire. En furie après la défaite en Belgique jeudi en C1, le consultant de l’After Foot en a remis une couche après la victoire étriquée obtenue en fin de match face à Metz ce dimanche. Dans l’After Foot, le chroniqueur a estimé que les joueurs monégasques avaient sans doute lâché Adi Hütter au vu des performances réalisées ces dernières semaines
« Ce qu’on voit à Monaco en ce moment, c’est surréaliste. On a l’impression que les joueurs ont lâché Adi Hütter. Il y a un gros problème avec Akliouche, sa semaine après l’équipe de France est catastrophique. Il ne se passe rien, il n’existe pas. Il est fantomatique. Tu rajoutes à ça les blessures, le fond de jeu, le fait qu’à chaque transition tu es en danger, tu as peur. A un moment, on était plus proches de la victoire de Metz que de celle de Monaco. Je pense qu’Adi Hütter doit partir. Au bout de 3 ans, vu le comportement des joueurs… » soupire le chroniqueur de RMC avant de conclure.

Lire aussi

L1 : Ansu Fati fait le show, Monaco corrige MetzL1 : Ansu Fati fait le show, Monaco corrige Metz
« Attention, il n’est pas aidé par les blessures et le mercato. Il continue avec son système en 4-2-4. Peut-être que Pogba va finir un live Instagram ou Twitch et sera prêt un jour. Ceux qui regardent les matchs de Monaco ne peuvent pas être satisfaits. C’est affolant » estime Walid Acherchour, qui a de gros doutes sur Adi Hütter et qui estime que l’AS Monaco doit changer d’entraîneur avant de s’enfoncer dans une crise de résultat inévitable à ses yeux. Reste que du côté de la direction monégasque, on maintient pour l’instant sa confiance envers le coach autrichien, lequel a été prolongé l’été dernier après sa troisième place obtenue en 2024-2025.
