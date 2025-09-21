L1 : Ansu Fati fait le show, Monaco corrige Metz

5e journée de Ligue 1

Auxerre - Toulouse : 1-0

Monaco - Metz : 5-2

Le Havre - FC Lorient : 1-1

Ce dimanche après-midi en Ligue 1, l'AS Monaco se devait de réagir face au FC Metz après sa débâcle en Ligue des champions contre Bruges. Dans la douleur, les hommes d'Adi Hütter ont fait le travail.

L'AS Monaco connait un début de saison riche en émotions. La récente humiliation vécue en Ligue des champions sur la pelouse du FC Bruges a beaucoup fait parler. Le club de la Principauté, qui recevait le FC Metz ce dimanche en Ligue 1, se devait de réagir, surtout face à son public. Encore une fois, l'ASM a connu un match agité. Les Lorrains, courageux et exploitant très bien les lacunes défensives monégasques, ont ouvert le score dès la 13 minute par l'intermédiaire d'Habib Diallo. Les joueurs de la Principauté sont ensuite enfin rentrés dans leur match et Mika Biereth (28e) a logiquement égalisé.

Ansu Fati intenable

En tout début de seconde période, l'entrée d'Ansu Fait aura elle tout changé. L'ancien du Barça plantera en effet au retour des vestiaires (46e) puis fera le break à la 83e (son troisième but de la semaine après celui inscrit à Bruges). En toute fin de rencontre, le malheureux Koffi Kouao marquera contre-son-camp suite à un corner monégasque, puis George Ilenikhena clôturera la rencontre sur un face-à-face remporté. Grâce à ce succès, Monaco se rassure et prend la 2e place de Ligue 1. Le FC Metz est dernier avec 1 seul petit point.

Dans les autres rencontres du jour, Auxerre a pris le meilleur dans la douleur sur Toulouse 1 but à 0. Un but de Namaso dans le temps additionnel de la première période aura suffi au bonheur des Bourguignons. Enfin, Le Havre et Lorient se sont quittés sur le score d'1 but partout. Soumaré (47e) a répondu à Tosin (21e).