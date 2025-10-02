ICONSPORT_272523_0194
Eric Dier

« Il est connu pour plonger », un joueur de Monaco accusé

Monaco02 oct. , 17:20
parQuentin Mallet
0
Grâce à un pénalty miraculeux d'Eric Dier en toute fin de match, Monaco a réussi à arracher un match nul inespéré face à Manchester City. Pour Bernardo Silva, ancien de la maison, ce score est la responsabilité d'un plongeur professionnel.
Il est de ces matchs où la meilleure équipe des 90 minutes de jeu n'est pas forcément celle qui l'emporte à la fin. Ce Monaco - Manchester City en est le parfait exemple. Malgré 72% de possession, 18 tirs et 778 passes, les hommes de Pep Guardiola n'ont pas réussi à faire mieux qu'un match nul sur la pelouse du stade Louis II. D'aucuns diront que ce résultat est miraculeux pour le club de la Principauté, et au regard de la physionomie de la rencontre, on les comprendrait. 

Champions League

01 octobre 2025 à 21:00
Monaco
Teze18'Dier90'
2
2
Match terminé
Manchester City
Haaland15'Haaland44'
Chronologie
Composition
Statistiques
Penalty
90
E. Dier
MonacoMonaco
Carton jaune
90
S. Moreira de Oliveira
Manchester CityManchester City
Carton jaune
88
B. Silva
Manchester CityManchester City
VAR
87
E. Dier
MonacoMonaco
Voir Les Détails Complets Du Match
Menés 2-1 à la pause malgré un coup de pétard remarquable de Jordan Teze qui a surpris Gianluigi Donnarumma, les Monégasques ont arraché le point du nul dans les derniers instants grâce à un pénalty obtenu et tiré par Eric Dier. Après la rencontre, Bernardo Silva a fait son auto-critique mais n'a pas hésité à ironiser sur le plongeon de l'Anglais.

Monaco sauvé grâce à son plongeur, Bernardo Silva accuse

« Dans l'ensemble, je pense que ce n'était pas une mauvaise performance. Et dans un moment où je sentais que l'équipe était plutôt bien, qu'on contrôlait le résultat et le match, nous avons encaissé le deuxième but. C'est un peu frustrant de sortir d'ici avec un seul point. Certaines décisions n'ont pas aidé, je pense que c'était un match assez étrange ; on avait l'impression que tout jouait contre nous. Eric Dier ? il est connu pour plonger », a lancé Bernardo Silva, qui connait bien la pelouse de Louis II puisqu'il a joué à l'AS Monaco entre 2014 et 2017.
Avec ce point obtenu, Monaco n'avance pas tellement au classement en Ligue des champions et est désormais classé 30e. Mais dans de telles circonstances, il est évidemment précieux. Quant à Manchester City, avec 4 points, les Skyblues occupent la 8e position.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_271638_0224
OM

OM : Pavard récupère les millions d'euros de Rabiot

ICONSPORT_272593_0001
PSG

Battre le Barça, c'est trop facile pour Luis Enrique

ICONSPORT_270257_0186
Lens

Ce transfert tombe à l'eau, miracle à Lens

ICONSPORT_272601_0008
Europa League

Fenerbahçe - Nice : les compos (18h45 sur Canal+ Sport)

Fil Info

19:00
OM : Pavard récupère les millions d'euros de Rabiot
18:40
Battre le Barça, c'est trop facile pour Luis Enrique
18:20
Ce transfert tombe à l'eau, miracle à Lens
18:00
Fenerbahçe - Nice : les compos (18h45 sur Canal+ Sport)
18:00
AS Roma - Lille OSC : les compos (18h45 sur Canal+ Foot)
18:00
OL : Trois ans de scouting, il signe enfin
17:40
L'OM a le meilleur gardien d'Europe
17:00
OL : Trop fort, Dominik Greif est récompensé
16:40
L'Algérie appelle Zidane et se justifie

Derniers commentaires

EdF : La France sans Pavard, mais avec Mateta et Nkunku

C'est vraiment une question ou de l'ironie ?

PSG : « On dépasse l’entendement », Luis Enrique choque Walid Acherchour

Oui ça jouait bien en septembre 2024 mais, des PSG fort en septembre on en avait déjà vu plein. Après je trouve que le PSG fait plus que bien jouer. Je trouve qu'ils sont très fort tactiquement et savent répondre à pleins de problème que pose l'adversaire. Pour moi, ce PSG est déjà dans mon top 3 - top 5 équipe de tous les temps.

PSG : « On dépasse l’entendement », Luis Enrique choque Walid Acherchour

Je te rappel qu'il s'est fait virer de l'AS Roma. Rudi Garcia l'a remplacé et a fait mieux que lui. Ce qu'on voit actuellement de lui, on ne le voyait pas au Barça

OL : Trois ans de scouting, il signe enfin

Heureusement qu'il n'est pas venu plus tôt, il n'aurait pas été gardé, comme Lepenant.

La VAR s'est plantée, lourd soupçon sur Barça-PSG

Il n'y a pas de HJ parce que Ramos est DERRIÈRE le ballon. S'il est DEVANT le ballon, on regarde la position des adversaires et là, il faut qu'il y ait 2 adversaires plus près que lui de la ligne de but. "1. Position de hors-jeu Être en position de hors-jeu n’est pas une infraction. Un joueur est en position de hors-jeu si : • n’importe quelle partie de la tête, du tronc ou des jambes se trouve dans la moitié de terrain adverse (ligne médiane non comprise) ; et • n’importe quelle partie de la tête, du tronc ou des jambes se trouve plus près de la ligne de but adverse que le ballon et l’avant-dernier adversaire. Les mains et bras de tous les joueurs, y compris les gardiens de but, ne sont pas pris en compte. Afin de pouvoir déterminer une position de hors-jeu, la limite supérieure du bras est le bas de l’aisselle. Un joueur n’est pas en position de hors-jeu s’il se trouve à la même hauteur que : • l’avant-dernier adversaire ; ou • des deux derniers adversaires." Lois du Jeu 2025/26 | Loi 11 | Hors-jeu

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1565018124
2
O. Lyonnais
156501583
3
O. Marseille
1264027125
4
Monaco
12640241410
5
Strasbourg
126402297
6
LOSC Lille
1063124139
7
Lens
106312385
8
Rennes
96231-178
9
Brest
7621301111
10
Toulouse
76213-2911
11
Paris
76213-31013
12
Nice
76213-3710
13
Lorient
76213-5914
14
Auxerre
66204-448
15
Le Havre
56123-268
16
Nantes
56123-257
17
Angers SCO
56123-336
18
Metz
26024-8513

Loading