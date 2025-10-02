« Il est connu pour plonger », un joueur de Monaco accusé

Grâce à un pénalty miraculeux d'Eric Dier en toute fin de match, Monaco a réussi à arracher un match nul inespéré face à Manchester City. Pour Bernardo Silva, ancien de la maison, ce score est la responsabilité d'un plongeur professionnel.

Il est de ces matchs où la meilleure équipe des 90 minutes de jeu n'est pas forcément celle qui l'emporte à la fin. Ce Monaco - Manchester City en est le parfait exemple. Malgré 72% de possession, 18 tirs et 778 passes, les hommes de Pep Guardiola n'ont pas réussi à faire mieux qu'un match nul sur la pelouse du stade Louis II . D'aucuns diront que ce résultat est miraculeux pour le club de la Principauté, et au regard de la physionomie de la rencontre, on les comprendrait.

Champions League 01 octobre 2025 à 21:00 Monaco Teze 18 ' Dier 90 ' 2 2 Match terminé Manchester City Haaland 15 ' Haaland 44 ' Chronologie Composition Statistiques Penalty 90 ’ E. Dier Monaco Carton jaune 90 ’ S. Moreira de Oliveira Manchester City Carton jaune 88 ’ B. Silva Manchester City VAR 87 ’ E. Dier Monaco Voir Les Détails Complets Du Match

Menés 2-1 à la pause malgré un coup de pétard remarquable de Jordan Teze qui a surpris Gianluigi Donnarumma, les Monégasques ont arraché le point du nul dans les derniers instants grâce à un pénalty obtenu et tiré par Eric Dier. Après la rencontre, Bernardo Silva a fait son auto-critique mais n'a pas hésité à ironiser sur le plongeon de l'Anglais.

Monaco sauvé grâce à son plongeur, Bernardo Silva accuse

« Dans l'ensemble, je pense que ce n'était pas une mauvaise performance. Et dans un moment où je sentais que l'équipe était plutôt bien, qu'on contrôlait le résultat et le match, nous avons encaissé le deuxième but. C'est un peu frustrant de sortir d'ici avec un seul point. Certaines décisions n'ont pas aidé, je pense que c'était un match assez étrange ; on avait l'impression que tout jouait contre nous. Eric Dier ? il est connu pour plonger », a lancé Bernardo Silva, qui connait bien la pelouse de Louis II puisqu'il a joué à l'AS Monaco entre 2014 et 2017.

Avec ce point obtenu, Monaco n'avance pas tellement au classement en Ligue des champions et est désormais classé 30e. Mais dans de telles circonstances, il est évidemment précieux. Quant à Manchester City, avec 4 points, les Skyblues occupent la 8e position.