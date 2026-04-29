om un minot arrive en force une star va tomber de haut nadir 1 388448

Ce Marseillais affole le mercato, l’OM ne touchera rien

OM29 avr. , 21:30
parEric Bethsy
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Sur le point de quitter l’Olympique de Marseille, Bilal Nadir a des pistes en Europe. Le milieu de terrain peut notamment rebondir en Angleterre où Leeds United s’intéresse à son profil. Mais quoi qu’il arrive, le club phocéen ne touchera rien puisque le Franco-Marocain arrive à la fin de son contrat.
Ça va encore bouger à l’Olympique de Marseille. Rattrapé par le propriétaire Frank McCourt alors qu’il souhaitait claquer la porte, Medhi Benatia restera seulement jusqu’à la fin de la saison. Un nouveau directeur sportif prendra les commandes dans les semaines à venir et pourrait nommer un entraîneur si Habib Beye n’était pas conservé. Ces décideurs dessineront ensuite les contours de l’effectif pour la saison prochaine en rayant le nom de Bilal Nadir (22 ans).

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Sauf improbable revirement de situation, le milieu de terrain ne prolongera pas son contrat. Le Marseillais va donc partir libre cet été. Ce qui explique en partie sa cote à l’approche du mercato estival. Selon les informations récoltées par le journaliste Ekrem Konur, Bilal Nadir a des pistes à l’étranger. Notre confrère cite les Anglais de Leeds United parmi ses courtisans, mais aussi Gérone et Villarreal. On peut penser que la perspective d’évoluer en Premier League la saison prochaine ne laissera pas le Franco-Marocain insensible.
Quant au Sous-marin jaune, l’actuel troisième de Liga peut lui offrir l’opportunité de jouer la Ligue des Champions. Un joli rebond en perspective pour celui qui ne laissera rien dans les caisses de l’Olympique de Marseille. Et qui n’a pas réussi à gagner les faveurs de ses coachs durant la saison. Depuis le début de l’exercice, Bilal Nadir n’a débuté que sept matchs toutes compétitions confondues. Ses entrées ont parfois amené du dynamisme aux Olympiens, sans pour autant convaincre la direction de l’inclure dans les plans pour les prochaines années.
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
69302235682543
2
Lens
63302037603228
3
LOSC Lille
57311768503416
4
O. Lyonnais
57311768483216
5
Rennes
56311687544212
6
O. Marseille
533116510594118
7
Monaco
51311561054477
8
Strasbourg
463013710493910
9
Lorient
41311011104247-5
10
Toulouse
3831108134344-1
11
Brest
3830108124147-6
12
Paris
3831911114047-7
13
Angers SCO
343197152643-17
14
Le Havre
3131613122942-13
15
Nice
303179153557-22
16
Auxerre
2531510162742-15
17
Nantes
203148192651-25
18
Metz
163137213170-39

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