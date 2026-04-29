Atlético-Arsenal après PSG-Bayern, il faut se mouiller la nuque

Arsenal mène 0-1 à la pause sur la pelouse de l'Atlético de Madrid. Mais le spectacle proposé par les deux équipes n'a rien à voir avec le feu d'artifice de mardi lors de PSG-Bayern Munich.

Ce mercredi se joue la deuxième demi-finale aller de Ligue des Champions. Après le spectacle grandiose de mardi entre le PSG et le Bayern Munich (5-4), c'est au tour de l'Atlético de Madrid et d'Arsenal de se départager dans ce premier acte. A la pause, ce sont les Anglais qui mènent 0-1 au Wanda Metropolitano.

Mais le spectacle proposé est à des années lumières du match de la veille comme l'ont souligné plusieurs internautes sur les réseaux sociaux. Reste que si le match est bien moins palpitant, avec des attaques nettement moins inspirées, la rencontre est cruciale et sans doute observée de près par Luis Enrique et Vincent Kompany. Dans un autre style, Colchoneros et Gunners ont encore un match et demi pour se départager.