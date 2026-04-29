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Atlético-Arsenal après PSG-Bayern, il faut se mouiller la nuque

Ligue des Champions29 avr. , 21:54
parCorentin Facy
4
Arsenal mène 0-1 à la pause sur la pelouse de l'Atlético de Madrid. Mais le spectacle proposé par les deux équipes n'a rien à voir avec le feu d'artifice de mardi lors de PSG-Bayern Munich.
Ce mercredi se joue la deuxième demi-finale aller de Ligue des Champions. Après le spectacle grandiose de mardi entre le PSG et le Bayern Munich (5-4), c'est au tour de l'Atlético de Madrid et d'Arsenal de se départager dans ce premier acte. A la pause, ce sont les Anglais qui mènent 0-1 au Wanda Metropolitano.
Mais le spectacle proposé est à des années lumières du match de la veille comme l'ont souligné plusieurs internautes sur les réseaux sociaux. Reste que si le match est bien moins palpitant, avec des attaques nettement moins inspirées, la rencontre est cruciale et sans doute observée de près par Luis Enrique et Vincent Kompany. Dans un autre style, Colchoneros et Gunners ont encore un match et demi pour se départager.
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
69302235682543
2
Lens
63302037603228
3
LOSC Lille
57311768503416
4
O. Lyonnais
57311768483216
5
Rennes
56311687544212
6
O. Marseille
533116510594118
7
Monaco
51311561054477
8
Strasbourg
463013710493910
9
Lorient
41311011104247-5
10
Toulouse
3831108134344-1
11
Brest
3830108124147-6
12
Paris
3831911114047-7
13
Angers SCO
343197152643-17
14
Le Havre
3131613122942-13
15
Nice
303179153557-22
16
Auxerre
2531510162742-15
17
Nantes
203148192651-25
18
Metz
163137213170-39

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